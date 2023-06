Elecciones 2023: Massa volvió a pedir por la unidad pero aseguró que "si hay PASO, el Frente Renovador va a estar"

El Ministro de Economía y referente del Frente Renovador, Sergio Massa, habló en el cierre de un Congreso que su partido político realizó en Malvinas Argentinas y dijo que "necesitamos un candidato de unidad, pero si se decide que haya PASO vamos a estar."

Lo hizo en referencia a la interna que vive el Frente de Todos de cara a las próximas Elecciones. “Creo que lo mejor para la Argentina y el Frente de Todos es la unidad, pero si se decide que haya PASO anótennos en las PASO", ratificó el Funcionario.

Los momentos claves del discurso que dio Massa

“Nosotros no extorsionamos, no presionamos, nosotros damos nuestra opinión como dirigentes políticos. Que nadie se haga la víctima, somos todos grandes. Que nadie se esconda detrás de la victimización. Nuestra opinión es que en unidad construimos una vuelta de página para ponerle punto final a la argentina del ajuste y el endeudamiento”, aseguró.

“No se trata de vanidades personales sino de proponerle a los argentinos una candidatura única para no someter al oficialismo a una pelea interna que puede confundirle a la gente el rumbo”, manifestó Massa.

Finalmente, dijo que "no importa que sea Juan, Pedro o el ratón Mickey, pero que sea un candidato para enfrentar el desafío que tiene la Argentina por delante. Hicimos política conmigo en el llano, no necesitamos un cargo para participar o discutir ideas. No necesito un cargo para hacer política, hago política porque creo, por el país que sueño”.