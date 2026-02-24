Martes parcialmente nublado, calor y probables lluvias: ¿Cómo sigue la semana?

Después de la intensa tormenta que se produjo durante la madrugada de este martes en varios distritos de la provincia de Buenos Aires, muchos bonaerenses comenzaron el día mirando con atención el pronóstico del tiempo para este 24 de febrero.

El mal tiempo afectó a distintas localidades con lluvias fuertes, actividad eléctrica y ráfagas de viento, generando preocupación en vecinos y productores rurales que ya venían siguiendo la evolución de las condiciones climáticas.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la jornada de este martes el tiempo continuará inestable en territorio bonaerense. Por la mañana el cielo se presentará parcialmente nublado, mientras que a partir de la tarde podrían registrarse tormentas aisladas en distintos sectores de la provincia.

La temperatura mínima prevista es de 22 grados y la máxima alcanzará los 31 grados. Además, hacia la noche podrían registrarse ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, lo que podría generar nuevas complicaciones en zonas donde el suelo ya se encuentra saturado por las precipitaciones.

Para el miércoles se espera una mejora en las condiciones, ya sin lluvias, aunque con cielo parcialmente nublado. Se anticipa un marcado descenso de la temperatura, con una mínima de 17 grados y una máxima de 26, acompañado de viento del sudeste.

En tanto, el jueves continuará el descenso térmico, con una mínima de 16 grados y una máxima de 25 grados. El cielo seguirá parcialmente nublado y persistirá el viento del sudeste.

Con este panorama, el segundo mes del año comienza a despedirse con un cambio en las condiciones climáticas. Febrero llega a su tramo final en la provincia de Buenos Aires con temperaturas más moderadas y un escenario meteorológico que obliga a mantenerse atentos a los informes oficiales.