Martes parcialmente nublado, calor y probables lluvias: ¿Cómo sigue la semana?

Francisco Díaz
AGRADAVLE FRESCO

Después de la intensa tormenta que se produjo durante la madrugada de este martes en varios distritos de la provincia de Buenos Aires, muchos bonaerenses comenzaron el día mirando con atención el pronóstico del tiempo para este 24 de febrero.

El mal tiempo afectó a distintas localidades con lluvias fuertes, actividad eléctrica y ráfagas de viento, generando preocupación en vecinos y productores rurales que ya venían siguiendo la evolución de las condiciones climáticas.

Manejaba totalmente borracho en la Ruta 11: tenía 2,26 de alcohol en sangre
Mirá también:

Manejaba totalmente borracho en la Ruta 11: tenía 2,26 de alcohol en sangre

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la jornada de este martes el tiempo continuará inestable en territorio bonaerense. Por la mañana el cielo se presentará parcialmente nublado, mientras que a partir de la tarde podrían registrarse tormentas aisladas en distintos sectores de la provincia.

La temperatura mínima prevista es de 22 grados y la máxima alcanzará los 31 grados. Además, hacia la noche podrían registrarse ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, lo que podría generar nuevas complicaciones en zonas donde el suelo ya se encuentra saturado por las precipitaciones.

Para el miércoles se espera una mejora en las condiciones, ya sin lluvias, aunque con cielo parcialmente nublado. Se anticipa un marcado descenso de la temperatura, con una mínima de 17 grados y una máxima de 26, acompañado de viento del sudeste.

En tanto, el jueves continuará el descenso térmico, con una mínima de 16 grados y una máxima de 25 grados. El cielo seguirá parcialmente nublado y persistirá el viento del sudeste.

Con este panorama, el segundo mes del año comienza a despedirse con un cambio en las condiciones climáticas. Febrero llega a su tramo final en la provincia de Buenos Aires con temperaturas más moderadas y un escenario meteorológico que obliga a mantenerse atentos a los informes oficiales.

Peligra el inicio de clases en provincia de Buenos Aires: Los gremios docentes rechazaron la oferta de Kicillof y hay incertidumbre
Mirá también:

Peligra el inicio de clases en provincia de Buenos Aires: Los gremios docentes rechazaron la oferta de Kicillof y hay incertidumbre
ETIQUETAS
Compartir este artículo
alineacion planetaria
Alineación de 6 planetas en Argentina: Cuándo y cómo ver el desfile astronómico de febrero 2026
Sociedad
alerta clima provincia buenos aires tormentas
Alerta amarillo por fuertes tormentas en la Provincia de Buenos Aires: qué zonas afecta y a qué hora llega el agua
Provincia
nuevos radares moviles ruta 2
Confirmado: activan nuevos radares “sorpresa” en Ruta 2 y Ruta 11
Provincia
Día del Tambero: ¿Por qué se celebra cada 23 de febrero?
Nacionales
alerta `por tormentas
Arranca la última semana de febrero con alerta amarilla por tormentas fuertes
Provincia
Paritaria pba aumento empleados provincia
Estatales PBA: Tensión en paritarias 2026, reclamos vigentes y fechas de cobro
Provincia
IMG 20260223 190009 (1280 x 697 píxel)
Locura en Cataratas: indignación por turistas que arriesgaron la vida de su bebé por una foto para redes sociales
Nacionales

Más leídas