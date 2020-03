Desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad de la ciudad bonaerense de Maipú hicieron saber esta tarde que cuatro personas que llegaron de un viaje al exterior se encuentran en aislamiento social domiciliario ante la situación epidemiológica actual de Coronavirus COVID 19

Asimismo se notificó a la Región Sanitaria VIII a través de su Referente Epidemiológico.

Cabe señalar que el gobierno argentino dispuso un aislamiento obligatorio por 14 días a las personas que ingresen al país procedentes de los países más afectados por el nuevo coronavirus, informó este miércoles el presidente Alberto Fernández.

"Eso no es voluntario, no es una recomendación. Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública", dijo Fernández en declaraciones periodísticas.-