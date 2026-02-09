Lunes con cielo parcialmente nublado y clima agradable: ¿cómo seguirá la semana?

Arranca la segunda semana de febrero y en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires muchos bonaerenses comienzan sus vacaciones o aprovechan unos días de descanso. En ese contexto, el tiempo se vuelve un factor esencial para planificar viajes, escapadas y actividades al aire libre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico para este lunes 9 de febrero y adelantó cómo continuará el clima en los próximos días en territorio bonaerense.

Lunes 9

La jornada se presentará mayormente nublada, con una temperatura mínima de 22°C y una máxima que alcanzará los 31°C. Será un día cálido, ideal para quienes se trasladan hacia la Costa Atlántica o destinos rurales del interior provincial, aunque con nubosidad persistente.

Martes 10

El calor se intensificará levemente: la mínima será de 23°C y la máxima llegará a los 32°C. El cielo estará parcialmente nublado, manteniendo condiciones típicas del verano bonaerense.

¿Cómo seguirá la semana en la Provincia?

El SMN también anticipó el panorama para los días siguientes:

Miércoles 11: jornada calurosa, con temperaturas entre 24°C y 32°C . El cielo volverá a estar mayormente nublado .

jornada calurosa, con temperaturas entre . El cielo volverá a estar . Jueves 12: leve descenso térmico, con una mínima de 22°C y una máxima de 27°C . El cielo se mantendrá parcialmente nublado , dando un pequeño respiro del calor intenso.

leve descenso térmico, con una mínima de y una máxima de . El cielo se mantendrá , dando un pequeño respiro del calor intenso. Viernes 13: podrían regresar las lluvias durante gran parte del día, mientras que las temperaturas oscilarán entre 22°C y 30°C.

Con este panorama, la semana combinará calor sostenido, nubosidad variable y posibles lluvias hacia el viernes, por lo que se recomienda a quienes viajen dentro de la provincia estar atentos a las actualizaciones oficiales y planificar con anticipación.

El verano sigue firme en Buenos Aires, pero con cambios que pueden marcar la diferencia a la hora de organizar actividades al aire libre.