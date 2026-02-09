Lunes con cielo parcialmente nublado y clima agradable: ¿cómo seguirá la semana?

Francisco Díaz
agrada nu 1

Arranca la segunda semana de febrero y en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires muchos bonaerenses comienzan sus vacaciones o aprovechan unos días de descanso. En ese contexto, el tiempo se vuelve un factor esencial para planificar viajes, escapadas y actividades al aire libre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico para este lunes 9 de febrero y adelantó cómo continuará el clima en los próximos días en territorio bonaerense.

Crece el fenómeno “Therian” en la provincia de Buenos Aires: qué es y por qué genera debate
Mirá también:

Crece el fenómeno “Therian” en la provincia de Buenos Aires: qué es y por qué genera debate

Lunes 9

La jornada se presentará mayormente nublada, con una temperatura mínima de 22°C y una máxima que alcanzará los 31°C. Será un día cálido, ideal para quienes se trasladan hacia la Costa Atlántica o destinos rurales del interior provincial, aunque con nubosidad persistente.

Martes 10

El calor se intensificará levemente: la mínima será de 23°C y la máxima llegará a los 32°C. El cielo estará parcialmente nublado, manteniendo condiciones típicas del verano bonaerense.

¿Cómo seguirá la semana en la Provincia?

El SMN también anticipó el panorama para los días siguientes:

  • Miércoles 11: jornada calurosa, con temperaturas entre 24°C y 32°C. El cielo volverá a estar mayormente nublado.
  • Jueves 12: leve descenso térmico, con una mínima de 22°C y una máxima de 27°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, dando un pequeño respiro del calor intenso.
  • Viernes 13: podrían regresar las lluvias durante gran parte del día, mientras que las temperaturas oscilarán entre 22°C y 30°C.

Con este panorama, la semana combinará calor sostenido, nubosidad variable y posibles lluvias hacia el viernes, por lo que se recomienda a quienes viajen dentro de la provincia estar atentos a las actualizaciones oficiales y planificar con anticipación.

El verano sigue firme en Buenos Aires, pero con cambios que pueden marcar la diferencia a la hora de organizar actividades al aire libre.

Se viene el primer fin de semana XXL de 2026: todo lo que tenés que saber sobre los feriados de febrero
Mirá también:

Se viene el primer fin de semana XXL de 2026: todo lo que tenés que saber sobre los feriados de febrero
ETIQUETAS
Compartir este artículo
vouchers educativos pba
Vouchers Educativos 2026: todo sobre el cobro de febrero y qué pasa con la nueva inscripción
Sociedad
feriados 2026 febrero
Se viene el primer fin de semana XXL de 2026: todo lo que tenés que saber sobre los feriados de febrero
Provincia
cursos formacion provincia pba
Últimos días para anotarse en los cursos gratuitos con salida laboral que brinda la Provincia de Buenos Aires
Provincia
Me sumo banco provincia
Alerta Banco Provincia: el truco para canjear tus puntos “Me Sumo” y obtener grandes beneficios en febrero 2026
Provincia
pago haberes marzo anses
ANSES: Cuánto se cobrará en marzo 2026 con el nuevo aumento y el bono confirmado
Anses Sociedad
asesinato mdq
Horror: mataron a golpes a un joven de 30 años a la salida de un boliche en Mar del Plata
Provincia
eclipse de luna 2024
Eclipse lunar total 2026: ¿Cómo ver la “Luna de Sangre” de 82 minutos en Argentina?
Sociedad

Más leídas