Lluvias aisladas y neblina marcan el inicio del jueves en Provincia de Buenos Aires

Ignacio Hernández
Se avecinan días de tormentas y lluvias en el AMBA y gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido hoy su pronóstico para la provincia de Buenos Aires, indicando que el día comienza con neblina y lluvias aisladas en diversas áreas del AMBA y el interior bonaerense. Se anticipa que estas lluvias disminuirán hacia media mañana, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado a lo largo de la jornada.

¿Cómo se comportará la temperatura en la provincia?

La mínima estimada para la mañana oscila en torno a los 16 °C, mientras que por la tarde se espera que la temperatura máxima llegue a los 22-23 °C. El viento leve del noreste contribuirá a un clima templado, pero se prevé que las condiciones húmedas se mantendrán hasta avanzado el día, sin riesgo de tormentas fuertes.

Condiciones específicas en diferentes regiones

En el AMBA / Conurbano bonaerense, el cielo se presenta cubierto e inestable con lluvias aisladas al inicio del día. Se espera que las condiciones mejoren pasadas las primeras horas, logrando temperaturas que alcanzarán los 22-23 °C por la tarde.

Por su parte, en la zona norte de la provincia también se prevén lluvias aisladas al comienzo del día, con una nubosidad significativa pero algunos momentos de sol en el mediodía, alcanzando igualmente los 23 °C como temperatura máxima.

En el centro bonaerense, el pronóstico indica un cielo muy nublado durante la mañana, con posibilidad de llovizna. Hacia la tarde, aunque seguirán las nubes, se espera que haya un leve despeje, con temperaturas que fluctuarán entre los 16 y 23 °C.

Condiciones en la Costa Atlántica y el sur bonaerense

El sur bonaerense presenta un panorama más estable, con temperaturas que iniciarán cerca de los 15-16 °C y una máxima de aproximadamente 22 °C. La nubosidad será intermitente, con menor probabilidad de lluvias.

Finalmente, en la Costa Atlántica, se mantendrá la humedad con cielo muy nublado y neblina costera. Aunque las lluvias aisladas pueden presentarse en la mañana, se prevé una tarde más tranquila, con máximas que rondarán los 22 °C.

