Llegan las nuevas garrafas de plástico a la Provincia de Buenos Aires: precios, dónde conseguirlas y por qué todos las buscan

Una revolución silenciosa ha comenzado en la distribución de gas envasado en la Argentina. Tras años de espera y pruebas piloto en el sector industrial, finalmente YPF Gas ha comenzado la distribución de las nuevas garrafas de plástico (composite) para hogares en la Provincia de Buenos Aires. Estos nuevos envases, que prometen cambiar la experiencia de millones de usuarios, ya están disponibles en puntos de venta seleccionados del Gran Buenos Aires y el interior bonaerense.

Si usás gas envasado, esta novedad te interesa: son más livianas, no explotan y te permiten ver cuánto gas te queda. A continuación, te detallamos precios, lugares de venta y todo lo que tenés que saber antes de salir a buscar la tuya.

¿Qué son las nuevas garrafas “livianas” de composite?

A diferencia de las tradicionales garrafas de acero que pesan una enormidad y se oxidan con el tiempo, estas nuevas unidades están fabricadas con tecnología aeroespacial de fibra de vidrio y resina (composite), recubiertas por una carcasa de polietileno de alta densidad.

La principal innovación es la usabilidad y la seguridad. Al ser traslúcidas a trasluz, resuelven el problema histórico del usuario de garrafa: poder ver el nivel de líquido real para no quedarse sin gas en medio de una cocción o una ducha. Además, eliminan el riesgo de explosión por BLEVE (expansión del líquido en ebullición) en caso de incendio, ya que el material se degrada controladamente sin estallar.

Precios actualizados enero 2026: ¿Cuánto cuesta la garrafa de plástico?

La innovación tiene un costo, pero la diferencia no es prohibitiva considerando las ventajas. En el marco de la desregulación de precios del mercado de GLP, los valores de referencia en los distribuidores oficiales de la Provincia de Buenos Aires para este mes son:

Garrafa Liviana (Plástico) 10kg – Retiro en depósito: $21.000 aprox.

$21.000 aprox. Garrafa Liviana (Plástico) 10kg – Envío a domicilio: $28.000 aprox.

Comparativamente, la garrafa tradicional de acero ronda los $18.000 en depósito y $25.000 a domicilio. Es decir, por una diferencia de aproximadamente $3.000 pesos, se accede a un envase más moderno, seguro y ergonómico.

Dónde comprar las nuevas garrafas en Provincia de Buenos Aires

Actualmente, el despliegue es una “prueba piloto” masiva que abarca el AMBA y localidades clave del interior. Según los reportes de distribución de esta semana, ya se pueden conseguir a través de distribuidores oficiales de YPF Gas en:

Zona Oeste y AMBA: Distribuidores en Moreno y localidades aledañas (ej. Akitom S.A.).

Distribuidores en Moreno y localidades aledañas (ej. Akitom S.A.). Costa Atlántica: Disponibles en Villa Gesell, ideal para evitar la corrosión típica del aire marino que destruye las garrafas de metal.

Disponibles en Villa Gesell, ideal para evitar la corrosión típica del aire marino que destruye las garrafas de metal. Interior de la Provincia: Localidades como Pehuajó y Chacabuco ya han reportado stock en distribuidores locales.

Se recomienda contactar al distribuidor oficial de YPF de tu zona antes de ir, ya que el stock inicial es de unas 5.000 unidades y vuelan debido a la novedad.

Ventajas clave: Por qué conviene hacer el cambio

Más allá de la estética moderna, el cambio a la garrafa de composite ofrece beneficios tangibles para la vida diaria en el hogar:

65% más livianas: Vacías pesan muchísimo menos que las de acero, lo que facilita enormemente el transporte manual y la instalación, reduciendo dolores de espalda y esfuerzo físico.

Vacías pesan muchísimo menos que las de acero, lo que facilita enormemente el transporte manual y la instalación, reduciendo dolores de espalda y esfuerzo físico. Sin óxido ni manchas: Al ser de plástico de alta ingeniería, no se corroen. Esto es fundamental si guardás la garrafa sobre pisos de cerámica o en gabinetes que suelen mancharse con el óxido del metal.

Al ser de plástico de alta ingeniería, no se corroen. Esto es fundamental si guardás la garrafa sobre pisos de cerámica o en gabinetes que suelen mancharse con el óxido del metal. Mayor seguridad: Están certificadas bajo normas internacionales (ISO 11119-3 y EN 14427) y aprobadas por el ENARGAS. Su resistencia a la presión es superior y su comportamiento ante el fuego es mucho más seguro para el hogar.

Están certificadas bajo normas internacionales (ISO 11119-3 y EN 14427) y aprobadas por el ENARGAS. Su resistencia a la presión es superior y su comportamiento ante el fuego es mucho más seguro para el hogar. Compatibilidad: Utilizan el mismo tipo de válvula y regulador que las garrafas convencionales, por lo que no necesitás cambiar tu instalación de gas actual.

¿Puedo cambiar mi garrafa de acero por una de plástico?

Esta es la pregunta más frecuente. Dado que el envase tiene un costo de fabricación superior y una tecnología distinta, la mayoría de los distribuidores no realizan un canje “uno a uno” directo sin costo.

Generalmente, se trata el envase de composite como un producto nuevo. Si ya tenés un envase de acero, consultá con tu proveedor si aceptan tomarlo como parte de pago o si debés abonar un depósito por el nuevo envase plástico la primera vez. Una vez que tengas el envase plástico, las recargas (el cambio de vacío por lleno) seguirán la lógica habitual, pagando solo el precio de la carga diferenciada.