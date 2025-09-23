La VTV en Provincia de Buenos Aires lanzó su nueva web para combatir fraudes y agilizar trámites

Ignacio Hernández
Cambia la vtv

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) bonaerense presenta su nueva web oficial, un avance que busca mejorar la seguridad y reducir el riesgo de estafas en un proceso fundamental para los automovilistas de la provincia. El Ministerio de Transporte de la Provincia dio a conocer esta plataforma remodelada a través de vtv.gba.gob.ar, la cual ofrece una serie de innovaciones tecnológicas.

¿Qué mejoras trae la nueva plataforma de la VTV en Buenos Aires?

La renovada web de la VTV se orienta a facilitar la experiencia de sus millones de usuarios. Entre las principales funcionalidades se destacan:

  • Pedir turnos en pocos pasos.
  • Consultar el historial de verificaciones y vencimientos.
  • Acceso a información en un perfil personalizado y seguro.

La plataforma es compatible con dispositivos móviles, facilitando el acceso a quienes realizan el trámite desde sus celulares. Además, incluye un chat en línea para consultas rápidas y un mapa interactivo que muestra todas las plantas oficiales disponibles en la provincia.

¿Cómo se busca combatir las estafas y mejorar la confianza del usuario?

Una de las prioridades de esta actualización es la seguridad del usuario. Se implementaron herramientas para frenar la proliferación de páginas truchas. La nueva web permite a los usuarios realizar denuncias anónimas contra sitios que intenten suplantar la plataforma oficial, una medida clave para proteger a quienes necesitan realizar la VTV.

¿Cuáles son las principales características que distinguen a la nueva web de la VTV?

  • Turnos online rápidos y sin intermediarios.
  • Consulta de vencimientos e historial en un solo lugar.
  • Chat digital para atención personalizada.
  • Mapa interactivo con todas las plantas oficiales.
  • Denuncias anónimas de sitios falsos y seguimiento del caso.

Con esta iniciativa, la VTV busca brindar un sistema más seguro, accesible y libre de fraudes, garantizando tanto la seguridad del usuario como la integridad del servicio oficial.

