Guía de descuentos en combustibles para julio 2026: cómo ahorrar hasta $20. 000 al cargar nafta y gasoil

Llenar el tanque del auto se volvió un desafío diario para el bolsillo de los argentinos, especialmente tras los últimos ajustes en los surtidores.

Si estás buscando la manera de reducir el impacto en tus gastos mensuales, te traemos una excelente noticia para cuidar tu economía.

Existe una lista definitiva con los beneficios vigentes para ahorrar en nafta y gasoil durante todo julio de 2026 utilizando diferentes medios de pago.

Las mejores promociones para ahorrar en YPF

La petrolera estatal mantiene fuertes convenios con entidades bancarias que te permiten recuperar una buena parte del dinero invertido.

Los miércoles de julio, los usuarios de Banco Macro que abonen con MODO (Visa Crédito Black) obtienen un 30% de descuento con un tope de reintegro de $20.000 por mes.

Por su parte, el Banco Nación ofrece un 20% de descuento los viernes de julio pagando con MODO (Visa Crédito Platinum y Mastercard Crédito Internacional) con tope de $10.000 mensuales.

Los jueves de julio, quienes paguen con Banco Patagonia (Visa Crédito Platinum) recibirán un 25% de descuento con un tope de $15.000 por mes.

Los beneficios vigentes en las estaciones Shell

Si preferís cargar en la red de estaciones Shell, también contás con opciones clave para aprovechar los días indicados de la semana.

El Banco Supervielle otorga un 10% de descuento todos los jueves de julio utilizando tarjeta de Visa Débito, con un tope de $10.000 por mes.

Los domingos de julio, el Banco Comafi brinda un 20% de descuento abonando con MODO (Visa Crédito Black y Mastercard Crédito Black) con un tope de $10.000 por semana.

También el Banco Ciudad se suma los domingos de julio con un 10% de descuento vía MODO (Visa y Mastercard Crédito Internacional) y tope de $10.000 mensuales.

Los reintegros disponibles en Puma Energy

La firma Puma cuenta con alternativas muy competitivas si coordinás tu visita a los surtidores con los días específicos de promoción.

Todos los viernes de julio, los clientes de Banco Comafi que paguen con MODO (Visa y Mastercard Crédito Black) disfrutan de un 20% de descuento con tope de $10.000 semanales.

El Banco Patagonia replica su beneficio en esta bandera los jueves de julio, otorgando un 25% de descuento (Visa Crédito Platinum) y tope mensual de $15.000.

Descuentos especiales para aprovechar en AXION Energy

La cadena AXION ofrece reintegros que alivian el total del ticket final si se utilizan las aplicaciones financieras adecuadas.

Los viernes de julio, el Banco Nación otorga un 20% de descuento usando MODO (Visa Crédito Platinum y Mastercard Crédito Internacional) con tope de $10.000 por mes.

El Banco Ciudad mantiene su promoción los domingos de julio con un 10% de descuento a través de MODO (tarjetas de crédito internacionales) y tope de $10.000 mensuales.

Una oportunidad única: el beneficio especial del viernes 10 de julio

Existe una fecha unificada en el calendario donde una entidad bancaria cruzará sus beneficios en casi todas las banderas del país.

El viernes 10 de julio, el Banco Galicia ofrecerá un 15% de descuento exclusivo pagando con MODO (Mastercard Crédito Platinum).

Esta promoción especial tendrá un tope de reintegro de $15.000 por cuenta y aplicará en las estaciones YPF, Shell, Puma y AXION Energy.