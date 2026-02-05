Ley de Tránsito 2026: qué pasará con el Carnet y la VTV en Provincia de Buenos Aires

El 2026 arrancó con un aluvión de noticias sobre cambios en la Ley Nacional de Tránsito, generando una enorme confusión entre los conductores de la Provincia de Buenos Aires. Mientras a nivel nacional se habla de licencias digitales sin fecha de caducidad y trámites 100% online, la realidad en los municipios bonaerenses es muy distinta.

Si vivís en la Provincia, es fundamental que sepas que muchas de las “nuevas facilidades” anunciadas por el Gobierno Nacional aún no se aplican en tu distrito. A continuación, desglosamos punto por punto qué está vigente hoy, 4 de febrero de 2026, para que no salgas a la ruta con la documentación equivocada.

1. El mito de la “Licencia sin vencimiento” en PBA

Este es el punto que más confusión genera. El Gobierno Nacional decretó que las licencias físicas no tienen vencimiento siempre y cuando la versión digital esté vigente. Sin embargo, la Provincia de Buenos Aires NO adhirió aún a este sistema.

En Provincia: Tu licencia de conducir física SÍ vence . Tenés que mirar la fecha impresa en el plástico.

Tu licencia de conducir física . Tenés que mirar la fecha impresa en el plástico. El trámite: Sigue siendo presencial en el Centro Emisor de Licencias de tu municipio. Debés ir, hacer el psicofísico y llevarte el plástico renovado (o la constancia si hay faltante de insumos).

Sigue siendo en el Centro Emisor de Licencias de tu municipio. Debés ir, hacer el psicofísico y llevarte el plástico renovado (o la constancia si hay faltante de insumos). Renovación online: A diferencia de otras provincias que ya implementaron la renovación 100% digital vía “Mi Argentina”, en Buenos Aires todavía es obligatorio el trámite tradicional con turno previo.

Importante: Si un agente de tránsito te para en una ruta provincial y tu plástico está vencido, te van a multar, aunque la app Mi Argentina diga otra cosa. La autonomía provincial prevalece en este aspecto.

2. Alcohol Cero: Sin excepciones

Mientras se discuten tolerancias en otras jurisdicciones, la Provincia de Buenos Aires mantiene firme la Ley 15.402 de Alcohol Cero.

Límite: 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.

0,0 gramos de alcohol por litro de sangre. Vigencia: Plena en rutas provinciales y calles de todos los municipios.

Plena en rutas provinciales y calles de todos los municipios. Penas: Retención de licencia, inhabilitación para conducir (que puede ir de 3 a 18 meses según la graduación) y multas que se actualizan por el valor de la UF (Unidad Fija).

No te confíes por lo que escuches de leyes nacionales; en suelo bonaerense, si tomás, no manejás.

3. VTV 2026: Costos y cronograma

La Verificación Técnica Vehicular sigue siendo obligatoria y, para este febrero de 2026, llega con valores actualizados. A diferencia de CABA, que extendió plazos para autos nuevos, la Provincia mantiene su esquema más rígido.

Costos actualizados (Febrero 2026):

Autos particulares (hasta 2.500 kg): $97.057,65

$97.057,65 Vehículos Pesados (>2.500 kg) : $174.604,64

: $174.604,64 Motos: $38.801,03

Sistema de turnos: Se mantiene el ordenamiento por número de patente, pero debido a la alta demanda estacional, se recomienda sacar turno con al menos 30 días de anticipación. Circular con la VTV vencida implica multas que pueden superar los $500.000.

4. Sistema de Scoring: Descuento de puntos

La Provincia de Buenos Aires sí está adherida al sistema de Scoring nacional. Todas las licencias cuentan con 20 puntos iniciales que se van descontando con las infracciones.

Infracción Puntos descontados Circular con VTV vencida 4 No usar cinturón de seguridad 4 Usar celular al manejar 5 Pasar semáforo en rojo 5 Exceso de velocidad (más del 30%) 10 Conducir alcoholizado 10 a 20 Organizar o participar en picadas 20 (Total)

¿Cómo recuperarlos? Si perdés puntos parciales, podés realizar cursos de seguridad vial online. Si llegás a cero, quedás inhabilitado por 60 días (la primera vez), plazo que se duplica en reincidencias.

5. Multas: Valores “por las nubes”

Las multas en la provincia se rigen por Unidades Fijas (UF), atadas al precio del combustible. En este inicio de 2026, una infracción grave como cruzar un semáforo en rojo o el exceso de velocidad puede costarte más de $1.000.000.

Recomendación final: Antes de salir, no asumas que las noticias nacionales aplican a tu municipio. Revisá la fecha de tu registro físico, asegurate de tener la VTV al día y recordá que la licencia digital en PBA es un complemento, no un reemplazo total del plástico a los ojos de la fiscalización local.