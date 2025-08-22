banner ad

La Provincia de Buenos Aires se prepara para un descenso de temperaturas y heladas este fin de semana

Ignacio Hernández
frio nuvlado

En los últimos días, la ciclogénesis provocó intensas tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), generando ráfagas de viento que alcanzaron hasta 80 km/h. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha comunicado que este fenómeno se mueve hacia el este y noreste, dando paso a bajas temperaturas en la región.

Alerta por bajas temperaturas en plena retirada de la ciclogénesis: ¿qué provincias se verán afectadas?

El SMN ha emitido una alerta por vientos fuertes en varias provincias, incluyendo Provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe. Las ráfagas pueden estar acompañadas de lluvias dispersas, contribuyendo a un clima inestable en estas regiones.

IPS: El Gobierno bonaerense actualiza el haber mínimo previsional ¿Cuánto?
Mirá también:

IPS: El Gobierno bonaerense actualiza el haber mínimo previsional ¿Cuánto?
Espacio Publicitario

Debido al ingreso de una masa de aire frío, se espera que las temperaturas desciendan bruscamente durante el fin de semana. En gran parte de la zona pampeana, especialmente en la provincia de Buenos Aires, las temperaturas podrían caer por debajo de 0 °C.

Para el día sábado, se anticipan mínimas de 2 °C y 3 °C en el AMBA, con posibilidades de temperaturas aún más bajas en el interior de la provincia. El día domingo se prevé que sea el más frío de la semana, con registros que podrían ubicarse por debajo de 0 °C, lo que resultaría en heladas generalizadas.

¿Qué es la ciclogénesis?

La ciclogénesis es un fenómeno meteorológico que ocurre cuando una masa de aire frío se encuentra con aire cálido y húmedo, generando un centro de baja presión. Este proceso puede dar lugar a lluvias intensas, ráfagas de viento, tormentas eléctricas y ocasional caída de granizo, dependiendo de diversos factores.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante bajas temperaturas

  • Consumir líquidos calientes en abundancia.
  • Fortalecer las medidas de higiene para prevenir contagios de enfermedades respiratorias.
  • Ventilar los hogares para evitar inhalación de monóxido de carbono.
  • Utilizar ropa adecuada para soportar las bajas temperaturas.
  • Mantenerse informado a través de las autoridades locales.
Descuentos imperdibles: Cuenta DNI lanza promociones de hasta 40% para este viernes
Mirá también:

Descuentos imperdibles: Cuenta DNI lanza promociones de hasta 40% para este viernes
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Intensas lluvias amplifican crisis agrícola en Buenos Aires y afectan caminos rurales
Intensas lluvias amplifican crisis agrícola en Provincia de Buenos Aires y afectan caminos rurales
Provincia
Julio trae cambios: ¿cuánto aumentan las jubilaciones y cuándo se cobran?
ANSES: Todo lo que deben saber los jubilados sobre pagos y ayudas en septiembre 2025
Anses
IMG 20250821 150345 (1280 x 959 píxel)
Escándalo: candidato a Diputado increpó y golpeó a Eduardo Feinmann
Nacionales
Tres días de inestabilidad en Buenos Aires: llegan lluvias y viento fuerte desde mañana
Tras un jueves soleado, vuelven las lluvias: ¿Hasta cuándo?
Provincia
auto ranchos
Encuentran cerca de Ranchos un auto robado en General Belgrano
General Belgrano Ranchos
ELECCIONES provincia buenos aires
Elecciones Bonaerenses: Fuerza Patria y LLA cabeza a cabeza: el voto indeciso será clave
Provincia
IMG 20250822 135133 (1280 x 718 píxel)
Nuevo aumento para senadores: cobrarán más de $10 millones por mes en medio de la crisis
Nacionales

Más leídas