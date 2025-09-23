La Provincia de Buenos Aires anuncia bono para médicos jubilados y pensionados

La Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires anunció a través de un comunicado que implementará un bono especial dirigido a médicos jubilados y pensionados. Esta decisión llega en un momento crítico para el sector, buscando mejorar las condiciones de los profesionales que han dedicado su vida a la salud pública.

¿Qué beneficios trae el nuevo bono para los médicos jubilados?

El bono, que será de carácter mensual, fue diseñado para ofrecer un alivio económico a los médicos jubilados y pensionados que enfrentan dificultades financieras. Según fuentes de la Caja, la medida busca “reconocer la labor y compromiso de estos profesionales a lo largo de su carrera”.

La implementación está programada para el próximo mes y se espera que impacte a más de 5.000 médicos retirados en la provincia.

¿Cómo se gestionará el otorgamiento del bono?

El proceso de acceso al bono será a través de un formulario de inscripción que estará disponible en la página web de la Caja. Además, se habilitarán oficinas de atención al público en diferentes localidades para facilitar la gestión a aquellos que no cuenten con acceso a Internet.

Según el comunicado, las autoridades de la Caja afirmaron que “el objetivo es que todos los médicos jubilados puedan acceder al beneficio sin complicaciones”. Se estima que la primera ronda de pagos comenzará el 15 de octubre de 2025.

Algunas voces dentro de estas agrupaciones han planteado que, si bien este bono es un paso positivo, aún hay mucho por hacer para garantizar el bienestar de los profesionales de la salud en la provincia. “Esta medida es un inicio, pero necesitamos políticas sostenibles para el futuro”, afirmaron desde una de las organizaciones representativas.