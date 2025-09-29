La primavera comienza a sentirse con fuerza: Semana ideal para disfrutar al aire libre

Septiembre se despide con días bien primaverales, temperaturas ideales para actividades al aire libre y el disfrute de la naturaleza que comienza a reflorecer en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este lunes 29 de septiembre de 2025 predominarán las condiciones de buen tiempo, con cielo mayormente despejado, temperaturas templadas y vientos leves del sector norte.

La estabilidad se mantendrá a lo largo de gran parte de la semana, favoreciendo jornadas agradables, con algunas variaciones térmicas y la posibilidad de nubosidad parcial hacia mediados de semana.

Pronóstico extendido en la Provincia de Buenos Aires

Día Condiciones Temp. mínima Temp. máxima Lunes 29 Soleado, vientos leves del norte 11°C 24°C Martes 30 Parcialmente nublado, sin lluvias 12°C 25°C Miércoles 1° Nubosidad variable, ambiente templado 13°C 23°C Jueves 2 Despejado, ascenso de temperatura 14°C 26°C Viernes 3 Tiempo estable, tarde cálida 15°C 27°C

Tendencia semanal

Mañanas frescas , ideales para caminatas y actividades matinales.

, ideales para caminatas y actividades matinales. Tardes templadas a cálidas , con máximas cercanas a los 25°C.

, con máximas cercanas a los 25°C. Sin pronóstico de lluvias significativas hasta el fin de semana.

Contexto primaveral

El cierre de septiembre y el inicio de octubre llegan con un marcado aire primaveral. La estabilidad meteorológica permitirá que la vegetación continúe floreciendo, generando paisajes más verdes y coloridos en parques, plazas y áreas rurales de la provincia.

Este escenario resulta propicio para la planificación de actividades al aire libre, paseos familiares y propuestas recreativas en contacto con la naturaleza.