La ola polar cubrió de nieve a varias localidades del sur bonaerense

La intensa ola de frío polar que atraviesa la provincia de Buenos Aires dejó este jueves 2 de julio una de las postales invernales más impactantes de los últimos años. La combinación de temperaturas bajo cero, elevada humedad y el ingreso de una potente masa de aire de origen antártico favoreció la caída de nieve y aguanieve en distintas localidades del sur bonaerense, entre ellas Sierra de los Padres, Miramar, Necochea, Lobería y Tres Arroyos.

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana comenzaron a registrarse los primeros copos, que rápidamente fueron captados por vecinos y visitantes. Las imágenes de calles, campos, plazas y vehículos cubiertos por un manto blanco se multiplicaron en las redes sociales, reflejando un fenómeno meteorológico poco frecuente para la región.

¿Por qué nevó en estas localidades?

Los especialistas explican que la nevada fue consecuencia de la coincidencia de varios factores atmosféricos:

El ingreso de una masa de aire polar extremadamente fría desde la Patagonia.

desde la Patagonia. Temperaturas cercanas o inferiores a 0 °C en superficie.

en superficie. La presencia de humedad suficiente para generar precipitaciones.

Aire frío en distintos niveles de la atmósfera, lo que permitió que los copos llegaran al suelo sin derretirse.

Estas condiciones se concentraron especialmente en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde el relieve serrano y la cercanía con el mar también favorecieron el desarrollo del fenómeno.

Un hecho poco habitual

Aunque durante los inviernos más rigurosos pueden registrarse episodios aislados de aguanieve, las nevadas siguen siendo un fenómeno excepcional en gran parte del territorio bonaerense. Por ese motivo, miles de personas aprovecharon la ocasión para fotografiar el paisaje y disfrutar de una jornada que quedará en el recuerdo.

Los pronósticos indican que el aire polar continuará dominando la región durante los próximos días, con heladas intensas, temperaturas mínimas bajo cero y persistencia del ambiente muy frío, por lo que se recomienda extremar las precauciones al circular por rutas y caminos, además de utilizar los sistemas de calefacción de manera segura para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono