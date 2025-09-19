La Legislatura bonaerense aprobó una ley histórica para regularizar aportes jubilatorios

La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires ha convertido en Ley un Proyecto de la Asociación de Empleados de Casinos, impulsado por el senador Pablo Obeid, que permite a los trabajadores regularizar sus aportes jubilatorios correspondientes a los meses de invierno de sus años de trabajo temporario.

Detalles de la Nueva Ley de Aportes Jubilatorios

La norma establece que los trabajadores podrán regularizar un máximo de 60 meses de aportes antes de acceder a la jubilación. Alternativamente, ya jubilados, podrán deducir un porcentaje del haber jubilatorio para poner al día estos aportes. Esta medida se presenta como un alivio para muchos empleados del sector, quienes habían enfrentado dificultades para obtener su jubilación completa.

La ley recibió el apoyo del Instituto de Previsión Social (IPS) y del Instituto Provincial de Loterías y Casinos, siendo más de 300 trabajadores y trabajadoras quienes podrán beneficiarse con esta medida.

Opiniones de los Líderes Sindicales sobre la Ley

El presidente de la Asociación de Empleados de Casinos, Marcos Labrador, calificó el día de la aprobación como “un día histórico”. Labrador explicó que “el sistema de contrataciones por temporada que durante décadas dotó de personal al Casino Central generó este problema estructural: Trabajadores y Trabajadoras que al llegar a la edad jubilatoria no contaban con los aportes para retirarse de la actividad”.

El líder sindical destacó que este proyecto fue una prioridad para ellos: “Desde el sindicato pusimos este proyecto como eje central de la gestión, lo planificamos, lo militamos y hoy pudimos lograr esta Ley histórica para las y los trabajadores”.

Colaboraciones y Reconocimientos en la Aprobación de la Ley

Desde la conducción del sindicato se valoraron las gestiones políticas que hicieron posible la regularización de aportes para los trabajadores. “Agradecemos a Fernanda Raverta, que desde el primer momento nos abrió puertas en distintos organismos, y al senador Pablo Obeid, autor e impulsor de la Ley en la Legislatura Provincial”, expresó Labrador.

Además, el sindicato extendió su agradecimiento a cada legislador y legisladora que con su voto apoyaron el proyecto, permitiendo así que los trabajadores de casinos accedan a este derecho jubilatorio tan necesario para su bienestar.