La inflación en CABA se desacelera a 1,6% en agosto, pero acumula 20% en el año

Sofía Martínez
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires durante agosto de 2025 se registró en 1,6%, marcando una notable desaceleración en comparación con el 2,5% de julio. Este cambio sugiere un alivio tras varios meses de incrementos significativos.

¿Cómo afecta el acumulado de inflación en los primeros ocho meses de 2025?

Con el nuevo dato, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de CABA acumula un aumento del 20% en lo que va del año. Además, en términos interanuales, el indicador presenta un incremento del 37,4%.

Factores determinantes en la inflación de agosto

La variación de este mes estuvo impulsada fundamentalmente por aumentos en diversos sectores:

  • Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles
  • Transporte
  • Salud
  • Alimentos y bebidas no alcohólicas
  • Restaurantes y hoteles

Estos rubros aportaron 1,20 puntos porcentuales al alza del nivel general, según informó este lunes el Instituto de Estadísticas y Censos porteño.

Perspectivas sobre la inflación en la Capital Federal

Los especialistas continúan analizando las tendencias de precios en la ciudad, considerando la posibilidad de que la inflación siga fluctuando en los próximos meses. Los datos actuales se interpretan con cautela, y se monitorean de cerca las dinámicas económicas que podrían influir en los precios.

Más leídas