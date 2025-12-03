La Costa realiza un festival inclusivo por el Día de las Personas con Discapacidad

Cada 3 de diciembre, se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Este año, la Municipalidad de La Costa reafirma su compromiso con la promoción de derechos, la inclusión y la participación plena, destacando la labor de organizaciones, familias y profesionales en la materia.

Mañana se realiza un festival por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Este miércoles, se llevará a cabo una jornada especial en el Parador Municipal de Santa Teresita, ubicado en Costanera y 35, de 16:00 a 19:00. Este año, el evento se denomina “Porque son nuestros derechos, levantamos nuestra voz”, título elaborado colectivamente por los participantes de los talleres municipales.

Participación de instituciones y organizaciones locales

El festival contará con la participación de diversas instituciones y organizaciones de la comunidad, así como de espacios municipales vinculados al Área de Discapacidad. Entre ellos se destacan el CeTiM, el Hogar de Adultos San Clemente y los Talleres de Jóvenes y Adultos “Creando Puentes”. También asistirán las tres Escuelas Especiales de La Costa, junto a varias organizaciones sociales y talleres protegidos.

Actividades artísticas y comunitarias en la jornada

Desde el Área de Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Social y Familia de la Municipalidad, en colaboración con la dirección de Deporte Adaptado, se confirmó que estarán presentes diversas propuestas artísticas. Entre los artistas que participarán se encuentran Melocotones, así como las murgas “Basta de Cháchara” y “Creando Puentes”, que aportarán música y color a la jornada.

Las actividades destacadas incluirán una Radio Abierta, coordinada por el Taller de Adultos “Creando Puentes”, un Desfile de instituciones y organizaciones relacionadas a la temática, y una Feria y exposición de talleres, con producciones locales, muestras comunitarias y stands informativos.