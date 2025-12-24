La Costa inicia la temporada de peatonales desde el 26 de diciembre

La Municipalidad de La Costa ha anunciado que a partir del 26 de diciembre iniciará la temporada de peatonales en las diversas localidades del partido, facilitando el acceso a espacios comerciales para residentes y turistas.

Cronograma de horarios y localidades

Del 26 al 30 de diciembre : de 20:00 a 01:00 hs.

: de 20:00 a 01:00 hs. 31 de diciembre : no habrá peatonales.

: no habrá peatonales. Del 1 de enero al 28 de febrero: de 20:00 a 02:00 hs.

Durante este período, las calles estarán habilitadas con restricción de circulación vehicular, priorizando así el tránsito peatonal. Esta iniciativa busca no solo organizar la circulación, sino también fomentar el disfrute de los espacios públicos. A lo largo de los años, las peatonales se han consolidado como un atractivo que impulsa la actividad comercial y turística, ofreciendo al mismo tiempo propuestas culturales y actuaciones de artistas callejeros.

Calles habilitadas para la peatonalización

San Clemente del Tuyú : calle 1 desde calle 2 Norte hasta calle 19.

: calle 1 desde calle 2 Norte hasta calle 19. Las Toninas : calle 1 desde calle 32 hasta calle 42.

: calle 1 desde calle 32 hasta calle 42. Santa Teresita : Av 32 entre calles 2 y 3, y calle 2 desde 32 hasta 39.

: Av 32 entre calles 2 y 3, y calle 2 desde 32 hasta 39. Mar del Tuyú : calle 2 desde 68 hasta 76.

: calle 2 desde 68 hasta 76. San Bernardo : calle Chiozza desde Hernandarias hasta Mensajerías.

: calle Chiozza desde Hernandarias hasta Mensajerías. Mar de Ajó: calle Jorge Newbery / Hipólito Yrigoyen desde Avellaneda hasta Azopardo.

Desde el Municipio, se hace un llamado a los vecinos y visitantes a respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de las peatonales y asegurar una convivencia armónica entre peatones, comerciantes y turistas.