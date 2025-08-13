Kicillof puso en marcha la ampliación del puerto de Dock Sud para potenciar la economía bonaerense

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dio inicio este martes a las obras de ampliación del muelle del puerto de Dock Sud, en un acto que contó con la presencia del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y otros funcionarios. Esta obra representa una inversión crucial en el desarrollo portuario y comercial de la región.

Detalles de la Inversión y el Proyecto

Kicillof destacó que esta iniciativa es “una de las más importantes que está recibiendo el país”, afirmando que con el avance de las obras, el puerto de Dock Sud se posicionará “dentro del mapa internacional del manejo de contenedores”. La ampliación, que llevará aproximadamente dos años en completarse, incluye la demolición de una de las tres grúas antiquadas y el ensanchamiento del canal, garantizando el acceso a buques de última generación.

La obra cuenta con una inversión de US$143 millones por parte de la empresa Exolgan, que busca mejorar la competitividad del puerto en relación a otros países vecinos.

Aumento de la Capacidad Operativa del Puerto

Además de la demolición de la grúa pórtico, se planea la incorporación de cuatro nuevas grúas de última generación y el equipamiento necesario para potenciar la capacidad operativa del puerto. Una vez finalizadas las obras, Dock Sud podría operar tres buques en simultáneo, uno más que en la actualidad, lo cual optimiza su perfil para el comercio internacional.

El CEO de Exolgan, Roberto Negro, subrayó la importancia de la modernización del muelle, indicando que “la construcción de un nuevo muelle permitirá sostener a nuevas grúas totalmente preparadas para recibir a los grandes buques”. También se realizarán otras obras complementarias que fortalecerán la actividad del puerto.

Reacciones de los Funcionarios Locales

El intendente Ferraresi consideró la obra como “importantísima”, reafirmando que contribuirá a que el país cuente con “otro puerto de primer nivel”. Además, destacó cómo esta gran inversión privada refleja la confianza de la empresa en la región y en la provincia.

También estuvieron presentes otros funcionarios, como el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, y la subsecretaria de Desarrollo Social local, Romina Barreiro, quienes acompañaron el lanzamiento del proyecto que promete transformar el panorama portuario de Buenos Aires.