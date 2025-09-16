Kicillof disparó duras críticas a Milei y pide un cambio urgente en el rumbo económico

El gobernador Axel Kicillof expresó su rechazo a las políticas económicas del presidente Javier Milei tras la presentación del Presupuesto 2026. Kicillof afirmó que “la economía está mucho peor desde que llegó” y definió las declaraciones del mandatario como un “disco rayado” que no aporta soluciones efectivas.

¿Qué dijo Kicillof sobre el rumbo económico del país?

El gobernador cuestionó la gestión actual al señalar que “nos vienen mintiendo mucho”. En sus declaraciones, destacó que el principal problema es la falta de dólares y acusó al Gobierno nacional de haber agravado esta situación, lo que ha llevado a un incremento en los desequilibrios de la balanza comercial.

Kicillof también apuntó a que el presidente “vendió espejitos de colores en la campaña de 2023” y alertó que las consignas actuales se parecen a las de administraciones anteriores.

Reacciones de Kicillof respecto al Presupuesto 2026

Sobre el esperado incremento para los jubilados, el gobernador expresó su desconfianza. Aseguró que difícilmente se restituya lo recortado en gestiones pasadas y calificó como “muy insuficiente” el aumento proyectado para el sector pasivo. Según Kicillof, estas medidas no cubrirían las necesidades más urgentes de los jubilados.

Un llamado a la acción antes de las elecciones

Con las elecciones legislativas programadas para el 26 de octubre, Kicillof instó a la población a ejercer su derecho al voto. “El voto sirve. Hay que ir a votar para que Milei corrija el rumbo. Hay problemas graves. Comercios y empresas cerrados por todos lados”, advirtió, destacando la necesidad de un cambio inmediato en la dirección económica del país.