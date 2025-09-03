banner ad

Kicillof cuestiona el acto de Milei en Moreno y lo responsabiliza por posibles incidentes

Francisco Díaz
Kicillof envía proyecto para reactivar obra pública en Buenos Aires tras dos años estancada

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se involucró directamente en la polémica por el acto de cierre de campaña que La Libertad Avanza organizará este miércoles en el distrito de Moreno, con la presencia del Presidente Javier Milei. Mediante un comunicado, el mandatario provincial criticó la actividad y pidió a los vecinos que eviten acercarse al lugar.

El conflicto se desató luego de que el Ministerio de Seguridad bonaerense enviara un informe a Casa Militar, advirtiendo que el predio elegido para el evento no reunía las condiciones necesarias para recibir a la comitiva presidencial. Frente a esto, los referentes de La Libertad Avanza rechazaron las advertencias, y el acto continúa programado.

Elecciones a la vuelta de la esquina y crece la apatía ciudadana: Los partidos políticos en alerta
Mirá también:

Elecciones a la vuelta de la esquina y crece la apatía ciudadana: Los partidos políticos en alerta

Kicillof aclaró que la seguridad del presidente estará a cargo de Casa Militar y las fuerzas federales, aunque confirmó que la Policía Bonaerense desplegará un operativo de gran escala en la zona, siguiendo las indicaciones del comando unificado.

El gobernador también hizo un llamado a la tranquilidad de los vecinos: “Les pido a los vecinos y vecinas de Moreno que no se acerquen a ese acto. Hay miles de razones para querer expresar enojo hacia un presidente que no hizo nada por Moreno, pero el verdadero modo de manifestarlo no es con gritos ni piedras, sino con los votos el domingo”, expresó.

Finalmente, Kicillof responsabilizó a Milei por cualquier incidente que pueda ocurrir en el distrito: “Hago responsable a Javier Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse. Hace falta responsabilidad y apego a la democracia, dos cualidades que le faltan a este presidente”, concluyó.

Miércoles fresco y soleado: el frío polar regresa con fuerza
Mirá también:

Miércoles fresco y soleado: el frío polar regresa con fuerza
ETIQUETAS
Compartir este artículo
General Belgrano recuerda “El Pueblazo”: un hito que marcó a toda la comunidad
General Belgrano
Copia de Noticia2025 20250902 225426 0000
Grave caso de grooming en General Belgrano: un detenido tras una investigación de la Policía Federal
General Belgrano
Veda electoral
Cuándo comienza la veda electoral en Provincia de Buenos Aires y qué actividades estarán prohibidas
Provincia
IMG 20250902 115304 (1280 x 615 píxel)
Tragedia en La Plata: un joven de 17 años murió electrocutado mientras se bañaba
Provincia
cuanto cuesta viajar en micro a la costa
La Provincia garantizará transporte público gratuito el 7 de septiembre para las elecciones
Provincia
Cambios en los cajeros: bancos redefinen límites de extracción desde agosto en Argentina
Nuevos límites de extracción en cajeros automáticos a partir de septiembre
Nacionales
choque ruta 11
Grave accidente en Ruta 11: un auto chocó contra un caballo suelto en La Costa
La Costa

Más leídas