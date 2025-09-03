Kicillof cuestiona el acto de Milei en Moreno y lo responsabiliza por posibles incidentes

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se involucró directamente en la polémica por el acto de cierre de campaña que La Libertad Avanza organizará este miércoles en el distrito de Moreno, con la presencia del Presidente Javier Milei. Mediante un comunicado, el mandatario provincial criticó la actividad y pidió a los vecinos que eviten acercarse al lugar.

El conflicto se desató luego de que el Ministerio de Seguridad bonaerense enviara un informe a Casa Militar, advirtiendo que el predio elegido para el evento no reunía las condiciones necesarias para recibir a la comitiva presidencial. Frente a esto, los referentes de La Libertad Avanza rechazaron las advertencias, y el acto continúa programado.

Kicillof aclaró que la seguridad del presidente estará a cargo de Casa Militar y las fuerzas federales, aunque confirmó que la Policía Bonaerense desplegará un operativo de gran escala en la zona, siguiendo las indicaciones del comando unificado.

El gobernador también hizo un llamado a la tranquilidad de los vecinos: “Les pido a los vecinos y vecinas de Moreno que no se acerquen a ese acto. Hay miles de razones para querer expresar enojo hacia un presidente que no hizo nada por Moreno, pero el verdadero modo de manifestarlo no es con gritos ni piedras, sino con los votos el domingo”, expresó.

Finalmente, Kicillof responsabilizó a Milei por cualquier incidente que pueda ocurrir en el distrito: “Hago responsable a Javier Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse. Hace falta responsabilidad y apego a la democracia, dos cualidades que le faltan a este presidente”, concluyó.