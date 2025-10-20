Kicillof cruzó con dureza a Milei tras la frase de Trump sobre la Argentina

El gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a encender la escena política con declaraciones que generaron una fuerte controversia al apuntar directamente contra el presidente Javier Milei, luego de las duras palabras del exmandatario estadounidense Donald Trump, quien al ser consultado sobre la situación económica de nuestro país lanzó una frase que retumbó en todos los despachos: “No tienen dinero ni nada, se están muriendo”.

Esa contundente declaración, realizada antes de confirmarse el swap por 20 mil millones de dólares, desató una ola de repercusiones. Entre ellas, la del propio Kicillof, quien utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para responderle al presidente con tono irónico y encendido.

“Milei brindó otra bochornosa cadena nacional afirmando que ‘lo peor ya pasó’. Casualmente, es exactamente la misma frase que utilizó Macri en 2018”, escribió el mandatario provincial.

Luego, lanzó una crítica directa a la gestión actual: “Hoy Trump dice lo contrario: ‘Argentina está muriendo’. El gobierno de Milei endeudó como nunca a las familias, cierran 30 empresas por día y no hay prácticamente ninguna actividad económica que funcione”.

Pero el mensaje más picante llegó después, cuando Kicillof se preguntó —y respondió— con una clara intención electoral: “¿Qué propone Milei? Seguir endeudando y entregando al país para sostener el negocio financiero de sus patrones y amigos”.

Y concluyó con un llamado a las urnas: “Después de las elecciones, seguirán quitando derechos laborales, a los jubilados y a las provincias. Este domingo hay que ponerle un freno votando a Fuerza Patria”.

Las declaraciones del gobernador bonaerense no tardaron en viralizarse y avivaron el fuego de una disputa política que promete escalar en la recta final de la campaña.