Jueves frío y estable: cómo estará el tiempo en la provincia de buenos aires

La Provincia de Buenos Aires transitará este jueves 20 de agosto una jornada de características invernales, con temperaturas bajas durante las primeras horas, cielo entre algo y parcialmente nublado y condiciones generales de estabilidad. El panorama meteorológico tenderá a mantenerse sin precipitaciones significativas en buena parte del territorio bonaerense.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos disponibles y las últimas actualizaciones, la jornada comenzará con un ambiente frío, especialmente en las zonas del interior provincial, donde las temperaturas mínimas podrán ubicarse en valores bajos. Con el avance del día se espera un moderado ascenso térmico, aunque el ambiente continuará fresco.

En distintos sectores de la provincia se prevé cielo parcialmente nublado, con períodos de mayor nubosidad, mientras que los vientos se mantendrán en general entre leves y moderados. No se anticipan fenómenos meteorológicos de importancia para la mayor parte del territorio bonaerense.

Cómo continuará el viernes

El viernes 21 se producirá un nuevo descenso de las temperaturas. Los modelos meteorológicos coinciden en señalar una jornada más fría, con mínimas que podrían acercarse a los 3 °C en varios sectores del interior provincial y máximas que, dependiendo de la zona, se mantendrían entre los 12 y 15 °C.

El cielo presentaría nubosidad variable, con condiciones mayormente estables y baja probabilidad de precipitaciones. El viento podría incrementar su intensidad y contribuir a generar una sensación térmica inferior a la temperatura real.

Fin de semana: frío y tiempo estable

Para el sábado 22, el panorama se presenta más definido: se espera una jornada fría, pero con mejores condiciones meteorológicas y predominio de cielos despejados o parcialmente nublados.

Las temperaturas máximas se ubicarían aproximadamente entre los 11 y 15 °C, mientras que durante la madrugada y las primeras horas de la mañana podrían registrarse valores cercanos a los 3-6 °C en diferentes localidades bonaerenses.

El domingo 23 continuaría con características similares: ambiente frío, escasa probabilidad de lluvias y condiciones mayormente estables. Las temperaturas seguirían siendo bajas, especialmente durante las primeras horas del día.

Los pronósticos consultados muestran para el área bonaerense un marcado contraste entre las temperaturas más agradables previstas para este jueves y el descenso térmico que se consolidaría desde el viernes, con un fin de semana dominado por el frío.

Una semana que vuelve a mostrar el rigor del invierno

De esta manera, la Provincia de Buenos Aires tendrá por delante varios días en los que el abrigo volverá a ser protagonista, especialmente durante las mañanas y las noches.

La tendencia general indica estabilidad meteorológica y ausencia de un episodio importante de lluvias en el corto plazo, aunque las condiciones pueden presentar diferencias entre el norte, centro y sur bonaerense. Por ello, será importante seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional a medida que avance la semana.

En síntesis, este jueves habrá una moderada recuperación térmica durante la tarde, el viernes llegará un nuevo descenso y el fin de semana se presentará frío y mayormente estable, con madrugadas particularmente frías en buena parte del territorio provincial.