Jubilados de ANSES recibirán aumento y bono en septiembre: fechas y montos claves

Ana Salgueiro
ANSES activa pagos de jubilaciones con aumento y lanza créditos para AUH y SUAF

El próximo mes, los jubilados y pensionados de ANSES recibirán un aumento significativo en sus haberes, acompañado de un bono de refuerzo. Estas medidas llegan en un contexto de alta inflación, con proyecciones que indican un incremento promedio del 1,8% en los pagos de septiembre de 2025.

Montos actualizados de jubilaciones y pensiones en septiembre

Las nuevas cifras que se implementarán a partir de septiembre incluyen:

  • Jubilación mínima: $319.962,86 (aumento respecto a $314.305,37 en agosto)
  • Jubilación máxima: $2.153.047,19 (antes $2.114.977,60)
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $255.970,29 (aumento desde $251.444,30)
  • Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $223.974 (desde $220.013,76)
  • Pensión Madre de 7 hijos: $319.962,86 (de $314.305,37)

Es importante destacar que, los beneficiarios de la jubilación mínima, así como los titulares de la PUAM, recibirán un bono de $70.000 en septiembre.

Calendario de pagos de ANSES para septiembre de 2025

A continuación se presentan las fechas de pago programadas, clasificadas por tipo de documento:

1. Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del 8 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del 9 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 12 de septiembre de 2025

2. Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: a partir del 8 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 1: a partir del 9 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2: a partir del 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 3: a partir del 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4: a partir del 12 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 5: a partir del 15 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6: a partir del 16 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 7: a partir del 17 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8: a partir del 18 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 9: a partir del 19 de septiembre de 2025

3. Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del 22 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del 23 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del 24 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del 25 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 26 de septiembre de 2025

Los beneficiarios deben estar atentos a estas fechas para asegurarse de recibir sus pagos de manera ordenada y priorizar su bienestar económico ante la inflación y las crecientes necesidades del día a día.

