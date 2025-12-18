Oficial: El IPS confirmó cuándo paga el aguinaldo y haberes de Diciembre

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires ha puesto fin a las especulaciones y oficializó su cronograma de pagos para el cierre del año. En una medida que busca aliviar el bolsillo de los beneficiarios antes de las fiestas, el organismo dispuso un esquema especial unificado que adelanta la disponibilidad del dinero respecto a los plazos habituales.

Este movimiento estratégico garantiza que miles de jubilados y pensionados bonaerenses cuenten con su Sueldo Anual Complementario (SAC) antes de la Nochebuena, inyectando una importante masa de liquidez al consumo interno en una fecha clave.

Atención clientes Banco Provincia: Cobran este Sábado 20

El IPS confirmó el adelantamiento del pago para usuarios del Bapro.

El dato más relevante beneficia a la gran mayoría de los pasivos que operan con la entidad financiera oficial. El gobierno provincial confirmó que el dinero estará acreditado antes del inicio de la semana laboral.

CONFIRMADO: Quienes cobran sus haberes a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires, ya sea mediante la tarjeta de débito BAPRO o la billetera virtual Cuenta DNI, verán depositado el monto del aguinaldo este sábado 20 de diciembre.

Esta decisión alinea el calendario de los jubilados con el de los trabajadores estatales activos, quienes también percibirán sus sumas este sábado, generando un masivo movimiento de fondos en toda la provincia durante el fin de semana.

Fecha de cobro general: Lunes 22 de diciembre

Para el resto del sistema, el IPS informó que el pago del SAC proporcional se realizará en una única jornada, dejando de lado el tradicional desdoblamiento por terminación de documento que se utiliza el resto del año.

Jubilaciones y Pensiones contributivas: El Lunes 22 de diciembre se abona el Medio Aguinaldo para todas las terminaciones de DNI (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9).

El se abona el Medio Aguinaldo para todas las terminaciones de DNI (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9). Pensiones Sociales (No Contributivas): En esta misma fecha (Lunes 22) percibirán un doble beneficio: se acreditará tanto el Medio Aguinaldo como los haberes mensuales correspondientes a diciembre.

IPS pago de haberes: Cuándo se cobra en diciembre 2025

El Instituto de Previsión Social informó que los jubilados y pensionados de la Provincia de Buenos Aires percibirán los haberes del mes de diciembre a partir del día lunes 29, según cronograma que se detalla a continuación:

Lunes 29 de diciembre, pago de haberes de diciembre para jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3;

para jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3; Martes 30 de diciembre, pago de haberes de diciembre para jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.

Tensión gremial: Las paritarias y el riesgo del inicio de clases

Mientras el gobierno provincial cumple con el cronograma de pagos de fin de año, el clima no es festivo en el frente gremial. Fuentes cercanas a las negociaciones advierten que la discusión salarial con los docentes para el cierre de 2025 y la proyección 2026 está estancada.

Los sindicatos exigen una recomposición que supere los índices inflacionarios recientes, advirtiendo que, de no llegar a un acuerdo satisfactorio en las próximas semanas, el inicio del ciclo lectivo 2026 podría verse seriamente comprometido. La falta de consenso en estas paritarias proyecta una sombra de conflicto que podría escalar durante enero y febrero, poniendo en jaque la normalidad escolar tras el receso de verano.

Vencimiento del pago por ventanilla

Finalmente, para aquellos beneficiarios que no se encuentran bancarizados y deben cobrar presencialmente por caja, el IPS recuerda que la fecha límite para percibir este pago es el 23 de enero de 2026.