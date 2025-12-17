Inicio de clases 2026 en la Provincia de Buenos Aires: todo lo que tenés que saber sobre el calendario escolar

A pocos días de terminar el año, la planificación familiar para el 2026 ya está en marcha. Si vivís en la Provincia de Buenos Aires, es probable que te estés preguntando cuándo vuelven los chicos a las aulas. Aunque el gobierno porteño ya definió su esquema, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE) se encuentra ultimando los detalles para el anuncio oficial.

A continuación, te contamos qué se sabe hasta hoy, las fechas estimadas y cómo impacta el objetivo nacional de los 190 días de clase.

¿Cuándo empiezan las clases en Provincia?

Hasta la fecha de hoy, 17 de diciembre de 2025, la Provincia de Buenos Aires no ha publicado oficialmente su calendario escolar 2026. Sin embargo, basándonos en los acuerdos del Consejo Federal de Educación y los antecedentes recientes, se pueden proyectar las fechas más probables:

Fecha estimada de inicio: Se espera que el ciclo lectivo comience entre el viernes 27 de febrero y el lunes 2 de marzo de 2026 .

Se espera que el ciclo lectivo comience entre el . El dato clave: La provincia suele coordinar su inicio con otras jurisdicciones grandes para garantizar el piso mínimo de días de clase, aunque no siempre coincide exactamente con CABA.

Paritarias docentes: una negociación clave para el inicio

Más allá del calendario oficial, el inicio efectivo de las clases dependerá de las negociaciones salariales entre el gobierno provincial y los gremios docentes. El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que agrupa a los principales sindicatos como SUTEBA y FEB, ya solicitó la reapertura urgente de la paritaria para discutir un aumento salarial antes del cierre de 2025.

Los gremios advierten sobre la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación y buscan cerrar un acuerdo que evite conflictos al comienzo del próximo ciclo lectivo. Si no se logra un consenso en las próximas semanas, la posibilidad de medidas de fuerza que compliquen el arranque de clases en 2026 no puede descartarse, como ha ocurrido en años anteriores.

El objetivo de los 190 días de clase

El Consejo Federal de Educación, que reúne a los ministros de todas las provincias, ratificó el compromiso de cumplir con un piso de 190 días efectivos de clase.

Para lograr esta meta, el calendario bonaerense deberá extenderse seguramente hasta mediados o fines de diciembre de 2026.

En 2025, las clases finalizaron tarde para cumplir con la normativa.

Se prevé que el cierre del ciclo lectivo 2026 sea alrededor del 18 al 22 de diciembre.

Vacaciones de invierno 2026: ¿Cuándo caerían?

Aunque falta la confirmación en el Boletín Oficial, el receso invernal suele coincidir entre la Ciudad y la Provincia para facilitar la organización de las familias que viven y trabajan en el AMBA.

Fecha probable: Del lunes 20 de julio al viernes 31 de julio de 2026 .

Del . Alternativa: En algunos años, la Provincia ha desdoblado o adelantado una semana respecto a CABA, pero la tendencia es unificar.

Feriados inamovibles a tener en cuenta

Para organizar el arranque del año, tené presente los feriados de carnaval, que caerán justo antes del inicio masivo de clases:

Lunes 16 y Martes 17 de febrero de 2026 (Carnaval).

Diferencias con CABA: ¿Por qué no arrancan juntos?

Es común la confusión entre el calendario de CABA y el de Provincia. La Ciudad de Buenos Aires tiene autonomía para fijar un inicio anticipado (este año será el 25 de febrero para primaria), mientras que la Provincia de Buenos Aires, con un sistema mucho más vasto y complejo, suele necesitar unos días más para actos públicos docentes y cuestiones de infraestructura.

