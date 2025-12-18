Pago de Aguinaldo para Estatales y Bono Navideño 2025: Cronograma Provincia por Provincia

A pocos días de las fiestas, la confirmación de las fechas de cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC) y los anuncios de bonos de fin de año son la información más buscada por los empleados estatales de toda la Argentina. Hoy, 18 de diciembre de 2025, actualizamos el estado de situación en cada provincia: quiénes cobran esta semana, qué gobernadores confirmaron un bono extra y cómo consultar tu liquidación online.

Cronograma de Pago del Aguinaldo: Provincia por Provincia

La mayoría de las jurisdicciones han concentrado los pagos entre el 18 y el 20 de diciembre para garantizar que el dinero esté acreditado antes de Navidad. A continuación, el detalle actualizado:

Buenos Aires (PBA): El gobierno de Axel Kicillof confirmó el depósito para el sábado 20 de diciembre .

El gobierno de Axel Kicillof confirmó el depósito para el . Ciudad de Buenos Aires (CABA): El cronograma se extiende del 18 al 20 de diciembre .

El cronograma se extiende del . Córdoba: Activos provinciales: Jueves 18 de diciembre . Jubilados y pensionados: Viernes 19 de diciembre .

Santa Fe: Acreditación confirmada para el sábado 20 de diciembre .

Acreditación confirmada para el . Mendoza: El pago se realiza de forma escalonada entre el 15 y el 22 de diciembre .

El pago se realiza de forma escalonada entre el . Tucumán: Se abona entre el 17 y el 19 de diciembre .

Se abona entre el . Santiago del Estero: Pago del aguinaldo el 18 de diciembre . (Atención: hay bono extra el día 23).

Pago del aguinaldo el . (Atención: hay bono extra el día 23). Entre Ríos: Confirmado para el 20 de diciembre .

Confirmado para el . Salta: Se depositó el pasado 16 de diciembre .

Se depositó el pasado . Jujuy: Cronograma activo entre el 15 y el 19 de diciembre .

Cronograma activo entre el . San Juan: Acreditación entre el 18 y el 20 de diciembre .

Acreditación entre el . San Luis: Viernes 19 de diciembre .

Viernes . Neuquén: Jueves 18 de diciembre .

Jueves . Río Negro: Entre el 19 y el 20 de diciembre .

Entre el . Chubut: Fecha estimada para el 22 de diciembre .

Fecha estimada para el . Santa Cruz: Pasivos: 18 de diciembre . Activos: 19 de diciembre .

Tierra del Fuego: Se estima la acreditación para el 22 de diciembre .

Se estima la acreditación para el . La Pampa: Martes 23 de diciembre .

Martes . La Rioja: Cronograma extendido entre el 18 y el 23 de diciembre .

Cronograma extendido entre el . Corrientes: Pagos escalonados entre el 17 y el 22 de diciembre .

Pagos escalonados entre el . Misiones: Sábado 20 de diciembre para empleados públicos (funcionarios jerárquicos cobrarán en enero 2026).

Sábado para empleados públicos (funcionarios jerárquicos cobrarán en enero 2026). Catamarca: Sábado 20 de diciembre .

Sábado . Formosa: A partir del 20 de diciembre .

A partir del . Chaco: Municipales de Resistencia cobraron el 15; provinciales en fechas similares.

Mapa de Bonos Navideños y Plus de Fin de Año

No todas las provincias otorgarán un bono extra (“bono navideño”) este 2025. La situación es dispar y depende de la caja de cada gobernación. Aquí los confirmados y los descartados:

✅ Confirmados

Santiago del Estero: Es la provincia con el bono más alto. El próximo 23 de diciembre se paga la tercera cuota del bono extraordinario (monto de $700.000, completando un paquete millonario anual).

Es la provincia con el bono más alto. El próximo se paga la tercera cuota del bono extraordinario (monto de $700.000, completando un paquete millonario anual). Neuquén : En la última negociación paritaria, los funcionarios provinciales ofrecieron el pago de un bono extraordinario de $350.000 no remunerativo ni bonificable durante la segunda quincena de enero.

: En la última negociación paritaria, los funcionarios provinciales ofrecieron el pago de un bono extraordinario de $350.000 no remunerativo ni bonificable durante la segunda quincena de enero. Tucumán: Se confirmó un bono extraordinario de $120.000 para la administración pública y de $100.000 para municipales de la capital.

Se confirmó un bono extraordinario de para la administración pública y de para municipales de la capital. Empleados de Comercio (Sector Privado): Las grandes cadenas de supermercados pagarán un bono de $170.000 .

Las grandes cadenas de supermercados pagarán un bono de . Jubilados ANSES: Bono de $70.000 confirmado para quienes cobran la mínima.

❌ Descartados o Sin Novedades

La Rioja: El gobernador Ricardo Quintela confirmó que no habrá bono de fin de año debido a la situación financiera provincial.

El gobernador Ricardo Quintela confirmó que debido a la situación financiera provincial. Buenos Aires y CABA: Hasta el momento de esta publicación, no hay anuncios oficiales de bonos extraordinarios masivos por fuera del aguinaldo, salvo distritos municipales puntuales.

Cómo consultar tu recibo de sueldo y fecha de cobro online

Para verificar si tu aguinaldo ya está depositado o ver el detalle de tu liquidación sin ir al cajero, utilizá los canales digitales oficiales de tu provincia:

Provincia de Buenos Aires: Ingresá al portal Mi Portal (ABC) para docentes o al sistema de RRHH de tu organismo.

Ingresá al portal para docentes o al sistema de RRHH de tu organismo. Nivel Nacional (Argentina.gob.ar): Revisá la sección de “Mis Haberes” en la plataforma oficial o la app Mi Argentina si tu organismo está integrado.

Revisá la sección de “Mis Haberes” en la plataforma oficial o la app si tu organismo está integrado. Homebanking: La vía más rápida es configurar alertas en tu app bancaria (Banco Provincia, Banco Nación, Banco de Córdoba, Nuevo Banco del Chaco, etc.) para recibir una notificación apenas ingrese el dinero.

La vía más rápida es configurar alertas en tu app bancaria (Banco Provincia, Banco Nación, Banco de Córdoba, Nuevo Banco del Chaco, etc.) para recibir una notificación apenas ingrese el dinero. Cajeros Automáticos: Recordá que podés consultar saldo y últimos movimientos de forma gratuita en los cajeros de tu banco pagador (Red Link o Banelco).

