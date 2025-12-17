Paritarias Docentes en Provincia: tensión en diciembre y alerta por el inicio del ciclo lectivo 2026

El cierre del 2025 se presenta con un clima de alta tensión entre los gremios docentes y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. A pocos días de las fiestas, la discusión salarial está lejos de cerrarse y los sindicatos advierten que, sin una mejora sustancial en los haberes de diciembre, el conflicto podría extenderse al verano y comprometer el inicio del ciclo lectivo 2026.

El reclamo: “Ganarle a la inflación”

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que nuclea a los principales gremios como SUTEBA y la FEB, formalizó a principios de este mes un pedido de reapertura “urgente” de la Comisión Técnica Salarial ante el Ministerio de Trabajo provincial.

El objetivo es claro: lograr un incremento que permita recuperar el poder adquisitivo perdido en el último trimestre.

La exigencia: Percibir un aumento antes de que termine el año 2025.

Percibir un aumento antes de que termine el año 2025. El argumento: Los gremios sostienen que es imperioso “ganarle a la inflación” y evitar que los salarios queden relegados frente a la suba de precios acumulada desde el último acuerdo.

Cabe recordar que la última negociación cerrada se dio en agosto, con un aumento del 5% dividido en dos tramos (septiembre y octubre), lo que dejó los sueldos congelados en los últimos dos meses del año.

Aguinaldo confirmado: un alivio parcial

En medio de la incertidumbre paritaria, el gobierno de Axel Kicillof buscó llevar tranquilidad a los trabajadores estatales y docentes confirmando el cronograma de pago del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Desde la Gobernación aseguraron esta semana que el depósito del medio aguinaldo se realizará “antes de las fiestas”, respondiendo así a una de las inquietudes centrales de los trabajadores de cara a Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, los gremios aclaran que el cumplimiento de esta obligación legal no reemplaza la necesidad de discutir la actualización del salario básico.

Semáforo de la negociación

La situación actual se puede resumir en los siguientes puntos críticos que definen la relación entre la Provincia y los docentes hoy:

Estado Detalle Último Aumento 5% acordado en agosto (pagado en sept/oct). Reclamo Actual Reapertura urgente solicitada el 9 de diciembre. Respuesta Oficial Confirmación de aguinaldo, sin oferta de porcentaje nueva al 17/12. Riesgo 2026 Gremios advierten que la falta de definiciones complica el inicio de clases.

