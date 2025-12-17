Aguinaldo IPS Diciembre 2025: Cronograma oficial y fechas de cobro para jubilados de la Provincia

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires ha confirmado oficialmente la fecha de pago del medio aguinaldo —Sueldo Anual Complementario (SAC) proporcional— para el mes de diciembre de 2025. En esta oportunidad, el organismo previsional ha dispuesto un calendario unificado para garantizar que todos los beneficiarios cuenten con sus haberes antes de las festividades de fin de año.

A continuación, detallamos los días exactos de acreditación, la modalidad para usuarios de Banco Provincia y los plazos de vencimiento para el cobro presencial.

Fecha de cobro del aguinaldo IPS para jubilados y pensionados

El organismo informó que el pago del medio aguinaldo proporcional para jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires se realizará el lunes 22 de diciembre de 2025. Esta fecha rige para todas las personas beneficiarias, independientemente de la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9: cobran el lunes 22 de diciembre.

Pensiones Sociales No Contributivas: Aguinaldo y haberes de diciembre

Para los beneficiarios de pensiones sociales no contributivas, el cronograma incluye la percepción conjunta de dos conceptos en una misma jornada. El lunes 22 de diciembre se acreditarán tanto el medio aguinaldo como los haberes correspondientes al mes de diciembre.

Pensiones No Contributivas (todas las terminaciones de DNI): cobran el lunes 22 de diciembre.

Beneficio para usuarios de Banco Provincia (BAPRO)

Aquellas personas que perciben sus beneficios a través del Banco Provincia cuentan con una fecha de disponibilidad anticipada. Según aclaró el IPS, el depósito del medio aguinaldo para quienes cobran por BAPRO podrá verse reflejado en sus cuentas el sábado 20 de diciembre. Esto permite a los usuarios disponer de los fondos durante el fin de semana previo a la fecha oficial de pago.

Vencimiento del pago por ventanilla

Es fundamental que quienes retiran sus haberes de forma presencial tengan en cuenta la fecha de caducidad de la liquidación. El organismo previsional recordó que el vencimiento del pago por ventanilla para este periodo será el 23 de enero de 2026. Pasada esa fecha, los fondos no retirados retornarán al IPS y el beneficiario deberá realizar un trámite de repago.

Cómo consultar el recibo de haberes online

Para verificar el monto exacto del aguinaldo proporcional y los haberes liquidados, los beneficiarios pueden acceder al recibo de sueldo digital siguiendo estos pasos:

Ingresar al portal oficial del IPS Buenos Aires.

Acceder a la sección de “Recibo de haberes”.

Identificarse con CUIL y clave de seguridad.

Seleccionar el periodo diciembre 2025 para descargar el comprobante en formato PDF.

Consejos de seguridad para el cobro

Dada la afluencia de público en cajeros automáticos durante la semana previa a Navidad, se recomienda priorizar el uso de la tarjeta de débito para realizar pagos en comercios. Asimismo, se aconseja no compartir claves personales con terceros y, en caso de necesitar asistencia en el cajero, recurrir únicamente al personal bancario identificado de la sucursal.