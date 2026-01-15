iPhone y celulares de alta gama a precio internacional: ¿Cómo impacta la eliminación de aranceles en Argentina?

El mercado tecnológico en Argentina atraviesa un cambio de paradigma. A partir de este jueves 15 de enero de 2026, el Gobierno Nacional ha oficializado la eliminación total de los aranceles a la importación de teléfonos celulares. Esta medida, que lleva la alícuota del 8% al 0%, completa el proceso iniciado el año pasado y promete transformar el acceso a dispositivos premium como el iPhone 17 y la línea Galaxy S25.

El fin del impuesto a la importación: ¿qué cambió?

Hasta hace apenas unos días, los teléfonos que ingresaban al país desde el exterior debían tributar un arancel que encarecía significativamente su precio de góndola. Con la entrada en vigencia de la nueva etapa del Decreto 333/2025, esta carga impositiva desaparece por completo para los productos importados.

El objetivo del Ejecutivo es fomentar la competencia directa y reducir la brecha de precios con países vecinos como Paraguay o Chile, además de desalentar el contrabando, que durante 2025 representó casi el 30% de las ventas en el sector.

Nuevos precios de referencia para iPhone y Samsung

Si bien el traslado de la rebaja al consumidor final dependerá del stock acumulado y de la estrategia de cada retail, las proyecciones indican una caída de precios de hasta el 30% en el mediano plazo. En el corto plazo, se espera un ajuste inmediato de entre el 10% y el 15% en los modelos de última generación.

A continuación, la comparativa de precios estimada con el nuevo esquema de arancel cero:

iPhone 17 Pro Max (256 GB): Antes de la medida, su valor en tiendas oficiales rondaba los $3.399.999. Con la eliminación de aranceles, se espera que el precio se estabilice cerca de los $2.850.000, reduciendo la brecha con el mercado internacional.

Antes de la medida, su valor en tiendas oficiales rondaba los $3.399.999. Con la eliminación de aranceles, se espera que el precio se estabilice cerca de los $2.850.000, reduciendo la brecha con el mercado internacional. iPhone 17 Pro (256 GB): El valor de lista de $2.899.999 podría descender hacia la zona de los $2.400.000.

El valor de lista de $2.899.999 podría descender hacia la zona de los $2.400.000. Samsung Galaxy S25 Ultra: Al ser un competidor directo en la alta gama importada, se prevén rebajas similares que lo posicionen de manera más competitiva frente a los precios de Estados Unidos.

Al ser un competidor directo en la alta gama importada, se prevén rebajas similares que lo posicionen de manera más competitiva frente a los precios de Estados Unidos. iPhone 13 (128 GB): El modelo de entrada más popular, que costaba $1.199.999, podría perforar la barrera del millón de pesos en las próximas semanas.

¿Conviene comprar ahora o esperar?

Los expertos en consumo sugieren cautela durante la segunda quincena de enero. La baja de impuestos afecta a los nuevos embarques que ingresan al país desde hoy. Por lo tanto, es probable que las mejores ofertas aparezcan a medida que los comercios renueven su inventario.

Otro factor clave será el regreso del crédito. Con una mayor estabilidad cambiaria y la reducción de costos impositivos, los bancos y plataformas de e-commerce están relanzando planes de cuotas sin interés, lo que podría ser el incentivo final para quienes buscan renovar su equipo sin viajar al exterior.

Impacto en la industria local y Tierra del Fuego

La medida no está exenta de polémica. Mientras los consumidores celebran la baja de precios, en Tierra del Fuego existe preocupación por la competitividad de las plantas locales. Para equilibrar la cancha, el Gobierno también eliminó impuestos internos para los dispositivos fabricados en la isla, que pasaron del 9% al 0%. Esto obliga a la industria nacional a optimizar costos para competir mano a mano con los gigantes globales que ahora ingresan sin trabas aduaneras.

Lo que hay que saber antes de comprar