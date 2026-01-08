Invasión de barigüí en Buenos Aires: la mosca negra que muerde y preocupa en la cuenca del Salado

Las altas temperaturas del verano y las condiciones climáticas recientes generaron un escenario propicio para la aparición de fenómenos que impactan de lleno en la vida cotidiana. En distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, un insecto poco conocido fuera del ámbito rural comenzó a multiplicarse y a llamar la atención por la intensidad de sus ataques.

Qué es el barigüí y por qué genera preocupación

El barigüí, conocido popularmente como mosca negra, es un insecto de pequeño tamaño que muerde tanto a personas como a animales. En las últimas semanas, su presencia se intensificó de manera inusual en la cuenca del río Salado, afectando localidades como Junín y Bragado.

A diferencia del mosquito, el barigüí:

Resiste a los repelentes comunes .

. Tiene un ataque más agresivo y persistente .

. Puede provocar picazón intensa, inflamación e infecciones si la herida se complica.

Su proliferación masiva encendió la alerta entre vecinos y autoridades sanitarias.

Por qué se multiplicó en la cuenca del Salado

Los especialistas explican que el barigüí está presente de forma permanente en el ambiente, pero ciertos factores potencian su reproducción. Las lluvias intensas y el aumento del caudal de ríos y arroyos generan condiciones ideales para el desarrollo de sus larvas.

A diferencia de otros insectos, este no se cría en agua estancada:

Se desarrolla en aguas corrientes .

. Prefiere cursos con buen caudal y alto nivel de oxigenación .

. Aprovecha las crecidas y desbordes para expandirse.

Por este motivo, zonas cercanas a ríos y arroyos sufren brotes más intensos, un fenómeno que en algunos distritos se repite desde hace décadas durante años de crecidas importantes.

Por qué es difícil combatir al barigüí

La particular forma de reproducción del barigüí vuelve ineficaces las fumigaciones tradicionales. Al desarrollarse en ríos con mucho caudal, el control de las larvas resulta complejo y las acciones sobre el insecto adulto tienen un impacto limitado.

Desde el ámbito científico advierten que:

El control químico tiene baja efectividad.

tiene baja efectividad. Las larvas están en zonas de difícil acceso .

. El combate masivo puede afectar a otros organismos del ecosistema.

En este contexto, la principal estrategia disponible es la prevención individual.

Cómo muerde el barigüí y qué efectos provoca

El barigüí no pincha como un mosquito. Su forma de alimentarse es diferente y más dañina para la piel:

Corta la piel con pequeñas garras .

. Se alimenta de la sangre que brota de la herida.

de la herida. Deja una lesión abierta, con mayor riesgo de infección.

Este tipo de insecto es considerado telmófago, ya que no succiona directamente de los capilares. Además, al morder inocula un anestésico, por lo que muchas personas recién sienten la molestia horas después.

Las reacciones más frecuentes incluyen:

Picazón intensa y persistente.

Inflamación prolongada.

Reacciones alérgicas severas en personas sensibles.

Aunque no transmite enfermedades, las complicaciones suelen aparecer cuando la herida se rasca y se introducen patógenos.

Qué hacer ante una picadura de barigüí

Frente a una mordedura, los especialistas recomiendan actuar de inmediato para reducir el riesgo de complicaciones:

Lavar la zona lo antes posible con agua y jabón.

lo antes posible con agua y jabón. Aplicar frío local para disminuir inflamación y prurito.

para disminuir inflamación y prurito. Evitar rascarse, ya que aumenta el riesgo de infección.

La higiene y el cuidado posterior son claves para evitar que la lesión empeore.

Recomendaciones para prevenir las picaduras

Ante la invasión del barigüí, se aconseja extremar las medidas de protección, especialmente en zonas ribereñas:

Usar ropa clara , mangas largas y prendas sueltas.

, mangas largas y prendas sueltas. Evitar actividades al aire libre al amanecer y al atardecer .

. Reducir la permanencia cerca de ríos y arroyos .

. Aplicar repelentes con DEET en alta concentración, aunque su eficacia es menor que contra los mosquitos.

La combinación de estas medidas ayuda a reducir la exposición en un escenario donde el control ambiental resulta limitado y la presencia del insecto se mantiene activa durante el verano.