Insólito: un hombre ingresó a robar en la casa del triple crimen y quedó registrado por las cámaras

Un indignante episodio ocurrió en la casa donde se descubrió el triple femicidio narco de Florencio Varela. Un hombre ingresó este jueves al inmueble ubicado en Villa Vatteone, entre Río Jáchal y Chañar, y robó varios objetos. El momento quedó registrado en vivo por las cámaras de un canal de televisión que cubría el caso.

El delincuente salió sin apuro y escapó en bicicleta. Según trascendió, el portón estaba sin llave y la vivienda ya había sido entregada a la familia de las víctimas, por lo que no había consigna policial. Hasta ahora no se radicó ninguna denuncia por el hecho.

[AHORA] En Florencio Varela, un delincuente entró a la casa donde fueron encontrados los cuerpos de Morena, Brenda y Lara, y se robó algunos objetos: la cámara de TN lo captó mientras escapaba.



En ese mismo lugar fueron hallados enterrados los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), secuestradas y asesinadas tras caer en una emboscada vinculada al narcotráfico. Por el crimen hay cuatro detenidos: Miguel Ángel Villanueva Silva (27), Iara Daniela Ibarra (19), Andrés Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González Guerrero (28). Se investiga la conexión con organizaciones narco transnacionales.

El fiscal a cargo prevé indagar a los acusados para definir sus roles y agravantes. Las autopsias preliminares confirmaron signos de tortura y métodos de extrema violencia en las tres víctimas, reforzando la hipótesis de un asesinato planificado con fines criminales.