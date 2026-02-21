Ingreso a la Docencia 2026: el paso a paso para inscribirse y conseguir horas en PBA

El sistema educativo de la Provincia de Buenos Aires es uno de los empleadores más grandes del país, pero ingresar a trabajar en sus aulas requiere entender un entramado burocrático que suele confundir a los aspirantes. A través de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) y su plataforma web, cada año se abren diferentes convocatorias para cubrir miles de cargos y horas cátedra en escuelas públicas.

Si tu objetivo es dar clases durante este ciclo lectivo o prepararte con anticipación para el próximo, es vital comprender que no existe una única lista de inscripción, sino un sistema estratificado que te agrupa según tu nivel de estudios y el momento del año en que decidas anotarte. A continuación, desglosamos con información oficial actualizada a 2026 todo lo que necesitás saber para presentar tu documentación y acceder a los actos públicos con éxito.

Diferencias entre el listado oficial, los complementarios 108 y la modalidad in fine

El error administrativo más común de quienes buscan ingresar a la docencia bonaerense es no saber en qué listado les corresponde inscribirse. El orden de mérito y la prioridad real para tomar cargos dependen directamente de esta clasificación:

Listado oficial: Es la nómina principal y más importante del sistema. Está reservada exclusivamente para quienes ya poseen un título docente finalizado y debidamente registrado. La inscripción se realiza con un año de antelación (quienes se anoten en 2026 trabajarán durante 2027) y otorga la máxima prioridad a la hora de elegir vacantes.

Listados 108 A y 108 B (complementarios): Se abren habitualmente en el mes de agosto de cada año. El 108 A es la alternativa para aquellos docentes recibidos que no se anotaron a tiempo en el listado oficial. El 108 B, en cambio, es la gran puerta de entrada para estudiantes de profesorados que aún no se recibieron o para profesionales y técnicos que tienen un título de grado pero carecen de capacitación pedagógica.

Listados 108 A y B in fine: Son nóminas de demanda continua que permanecen abiertas casi todo el año. Se utilizan como recurso para cubrir cargos remanentes cuando los listados anteriores se agotan y los establecimientos necesitan docentes de extrema urgencia.

Fechas clave: cuándo anotarse durante el ciclo lectivo 2026

La organización del calendario estatutario es muy estricta. Perder una ventana de inscripción significa tener que esperar meses para poder ingresar a las nóminas principales. Para este ciclo 2026, los cronogramas vigentes establecen lo siguiente:

Listados in fine (108 A y B): La inscripción ya se encuentra plenamente habilitada. Comenzó a mediados de febrero de 2026 y permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre de este mismo año . Es la opción ideal y obligatoria si necesitás empezar a trabajar en las escuelas en el corto plazo.

Listado oficial 2027: Siguiendo el esquema histórico y normativo de la DGCyE, la difusión y recepción de declaraciones juradas se realiza tradicionalmente entre los meses de marzo y junio. Quienes se anoten de forma digital en esta instancia conformarán la oblea de puntaje que se utilizará en los actos públicos del próximo año lectivo.

Listados complementarios (108 A y B): Suelen abrir su ventana de inscripción virtual durante el mes de agosto y hasta mediados de septiembre.

Requisitos para el listado 108 B: alumnos regulares y profesionales

Uno de los grandes beneficios del sistema público bonaerense es que no es un requisito excluyente estar recibido para pararse frente a un aula. Los estudiantes regulares de carreras docentes pueden anotarse en el listado 108 B (y en su versión in fine), siempre y cuando cumplan con la presentación de la documentación que avale su avance en la cursada institucional.

Para validar estos requisitos, resulta excluyente presentar la constancia de alumno regular actualizada al ciclo lectivo 2026, junto con el certificado oficial donde se especifique claramente el porcentaje de las últimas materias aprobadas. Las constancias de años anteriores son rechazadas de plano por las plataformas de inscripción.

Por su parte, los profesionales o técnicos sin capacitación docente deben aportar su título habilitante original debidamente registrado en la DGCyE o en el Consejo Escolar correspondiente a su distrito de residencia.

Comparativa rápida de los listados docentes bonaerenses

Para simplificar tu estrategia de ingreso y entender el panorama general, la siguiente tabla resume las diferencias operativas que determinan cómo y cuándo podrás postularte a las horas cátedra:

Tipo de listado Requisito principal de titulación Período de inscripción habitual Prioridad en acto público Oficial Título docente en mano y registrado Marzo a junio (para el año siguiente) Primera (máxima prioridad) 108 A Título docente en mano Agosto del año en curso Segunda 108 B Estudiantes regulares o profesionales sin tramo Agosto del año en curso Tercera 108 A in fine Título docente en mano Febrero a diciembre (abierto) Cuarta 108 B in fine Estudiantes regulares o profesionales sin tramo Febrero a diciembre (abierto) Quinta (última instancia)

Paso a paso: cómo cargar tus datos en el portal ABC

La Provincia de Buenos Aires ha modernizado la gestión administrativa trasladando la gran mayoría de los trámites iniciales al formato digital a través del portal ABC. Para postularte, debés seguir este circuito de inscripción paso a paso:

Registro de usuario único: Ingresá a la plataforma oficial (www.abc.gob.ar) y creá una cuenta personal vinculada a tu número de CUIL y una contraseña segura. Declaración jurada online: Para los listados oficiales, la inscripción es por autogestión directa en el sistema. En el caso de los listados in fine actualmente vigentes en 2026, deberás descargar la planilla de declaración jurada, completarla y adjuntarla según el mecanismo digital (frecuentemente formularios de Google) que disponga la Secretaría de Asuntos Docentes (SAD) de tu distrito. Digitalización de documentos probatorios: El sistema exige subir copias totalmente legibles, exclusivamente en formato PDF o JPG. Necesitarás cargar el anverso y reverso de tu DNI, la constancia de CUIL y los títulos correspondientes o constancias actualizadas de alumno regular. Es fundamental recordar que todo título final de egreso debe estar registrado previamente para ser validado. Formato y legibilidad: Al momento de subir tus archivos, tené en cuenta que toda la documentación deberá estar escaneada y ordenada de forma vertical para facilitar su visualización y no obstaculizar el proceso de evaluación. Un archivo borroso o mal rotado puede ser motivo de rechazo de la inscripción. Visualización de la oblea: Tras el cierre de la ventana de inscripción y la posterior evaluación de los tribunales, deberás volver a ingresar al portal ABC para revisar tu oblea de puntaje. Prestá especial atención al momento de visualizarla, asegurándote de cambiar el año a 2026 y seleccionar el tipo de listado correcto (por ejemplo, 108 B in fine) antes de hacer clic en buscar.

Si detectás errores u omisiones en la carga de tu antigüedad o de los cursos realizados, el calendario oficial contempla un período formal de reclamos donde podés solicitar la corrección de tu puntaje antes de la publicación definitiva de los listados. Es tu responsabilidad revisar que el puntaje asignado sea el correcto de acuerdo a tu trayectoria.

Actos públicos y toma de posesión de cargos

Una vez que lográs conformar tu inscripción y obtenés un lugar en el listado con tu puntaje oficial asignado, el siguiente paso para trabajar es participar de los actos públicos. Estos son los espacios, que pueden ser presenciales o desarrollarse de manera enteramente digital según la disposición de cada distrito, donde las escuelas ofrecen las horas y cargos vacantes.

Para las instancias presenciales, es muy importante que te presentes a los actos públicos con tu oblea impresa, tu DNI original y las copias correspondientes de las planillas requeridas para la titularización interina o suplencia. La asignación se realiza por estricto orden de mérito: el docente con mayor puntaje dentro del listado de mayor prioridad tiene el derecho a elegir primero la vacante de su preferencia.