Impuesto PAIS: ¿Cómo ahorrar un 30% en tus consumos con tarjeta y viajes al exterior?

El 2026 ha comenzado con un cambio radical para el bolsillo de los argentinos que viajan o consumen servicios del exterior. Tras cinco años de vigencia, el Impuesto PAIS llegó a su fin, lo que implica una reducción directa del 30% en el recargo impositivo de las compras realizadas en moneda extranjera. Esta medida no solo impacta en el turismo, sino que redefine el costo de servicios cotidianos como Netflix, Spotify y las compras en plataformas como Amazon o AliExpress.

¿Cómo se calcula el dólar tarjeta hoy?

Con la eliminación del Impuesto PAIS, la estructura de costos para pagar con tarjeta de crédito o débito en dólares se ha simplificado. Hasta finales de 2025, el recargo total alcanzaba el 60% (30% de Impuesto PAIS + 30% de Percepción de Ganancias).

A partir de este mes de febrero de 2026, el cálculo es el siguiente:

Cotización del dólar oficial minorista (promedio Banco Nación).

(promedio Banco Nación). + 30% en concepto de Percepción a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

En términos prácticos, el valor del “dólar tarjeta” se ubica hoy cerca de los $1.840, una cifra que resulta mucho más competitiva y se acerca a las cotizaciones de los dólares financieros (MEP y CCL), eliminando las distorsiones que caracterizaron a los años anteriores.

Impacto en servicios de streaming y apps

Para los usuarios de plataformas digitales, el alivio también es notable. Servicios como YouTube Premium, Amazon Prime Video o Disney+ ahora solo tributan la percepción del 30% de Ganancias y el IVA del 21%. Aunque la baja nominal parece menor en estos casos específicos (donde el Impuesto PAIS era del 8%), la eliminación del tributo ayuda a estabilizar los precios finales en pesos, que venían sufriendo aumentos constantes por la devaluación del oficial.

La estrategia ganadora: ¿conviene pagar con pesos o con dólares?

A pesar de la baja del impuesto, muchos ahorristas se preguntan cuál es la forma más inteligente de cancelar el resumen de la tarjeta.

Pagar con dólares propios : Si tenés dólares en tu caja de ahorro o comprás dólar MEP (que hoy cotiza en torno a los $1.430 ), podés usarlos para pagar el saldo en dólares de tu tarjeta. Al hacer esto antes del vencimiento, evitás pagar el 30% de percepción . Es la opción más barata, ya que el dólar MEP es significativamente más bajo que el dólar tarjeta de $1.840.

: Si tenés dólares en tu caja de ahorro o comprás (que hoy cotiza en torno a los ), podés usarlos para pagar el saldo en dólares de tu tarjeta. Al hacer esto antes del vencimiento, . Es la opción más barata, ya que el dólar MEP es significativamente más bajo que el dólar tarjeta de $1.840. Pagar con pesos: Es la opción más sencilla, pero la más cara. El banco convertirá tus gastos al oficial del día del cierre y le sumará el 30% de percepción. Solo se recomienda si no tenés acceso al mercado de capitales para comprar MEP.

Cómo recuperar el 30% ante ARCA (ex AFIP)

Es fundamental recordar que el 30% que todavía se cobra no es un costo definitivo, sino un pago a cuenta de impuestos que puede recuperarse:

Si pagás Ganancias : El monto se deduce automáticamente de tu declaración jurada anual a través del sistema SIRADIG-Trabajador.

: El monto se deduce automáticamente de tu declaración jurada anual a través del sistema SIRADIG-Trabajador. Si no pagás Ganancias: Al finalizar el año fiscal, podés solicitar la devolución total de las percepciones a través de la web de ARCA. El dinero se acredita directamente en tu CBU declarado, aunque suele tener meses de demora.

Consejos para tus próximas compras en el exterior

Revisá tu resumen : Asegurate de que tu banco ya no esté aplicando el código de Impuesto PAIS. Si aparece, realizá el reclamo de inmediato, ya que el tributo perdió vigencia legal.

: Asegurate de que tu banco ya no esté aplicando el código de Impuesto PAIS. Si aparece, realizá el reclamo de inmediato, ya que el tributo perdió vigencia legal. Cuidado con las suscripciones : Muchas apps se cobran automáticamente en dólares. Si no las usás, cancelalas para evitar que consuman tu cupo de percepciones innecesariamente.

: Muchas apps se cobran automáticamente en dólares. Si no las usás, cancelalas para evitar que consuman tu cupo de percepciones innecesariamente. Aprovechá la brecha: Si el dólar MEP sigue bajando o manteniéndose estable, siempre será mejor “comprar MEP y pagar tarjeta” que dejar que el banco te cobre el recargo en pesos.

Este nuevo escenario impositivo de 2026 devuelve previsibilidad al consumo internacional, permitiendo que los argentinos vuelvan a planificar sus gastos sin la pesada carga de un impuesto que, durante media década, encareció cada clic fuera del país.