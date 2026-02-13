Impuesto PAIS: ¿Cómo ahorrar un 30% en tus consumos con tarjeta y viajes al exterior?

El 2026 ha comenzado con un cambio radical para el bolsillo de los argentinos que viajan o consumen servicios del exterior. Tras cinco años de vigencia, el Impuesto PAIS llegó a su fin, lo que implica una reducción directa del 30% en el recargo impositivo de las compras realizadas en moneda extranjera. Esta medida no solo impacta en el turismo, sino que redefine el costo de servicios cotidianos como Netflix, Spotify y las compras en plataformas como Amazon o AliExpress.

¿Cómo se calcula el dólar tarjeta hoy?

Con la eliminación del Impuesto PAIS, la estructura de costos para pagar con tarjeta de crédito o débito en dólares se ha simplificado. Hasta finales de 2025, el recargo total alcanzaba el 60% (30% de Impuesto PAIS + 30% de Percepción de Ganancias).

A partir de este mes de febrero de 2026, el cálculo es el siguiente:

  • Cotización del dólar oficial minorista (promedio Banco Nación).
  • + 30% en concepto de Percepción a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

En términos prácticos, el valor del “dólar tarjeta” se ubica hoy cerca de los $1.840, una cifra que resulta mucho más competitiva y se acerca a las cotizaciones de los dólares financieros (MEP y CCL), eliminando las distorsiones que caracterizaron a los años anteriores.

Impacto en servicios de streaming y apps

Para los usuarios de plataformas digitales, el alivio también es notable. Servicios como YouTube Premium, Amazon Prime Video o Disney+ ahora solo tributan la percepción del 30% de Ganancias y el IVA del 21%. Aunque la baja nominal parece menor en estos casos específicos (donde el Impuesto PAIS era del 8%), la eliminación del tributo ayuda a estabilizar los precios finales en pesos, que venían sufriendo aumentos constantes por la devaluación del oficial.

La estrategia ganadora: ¿conviene pagar con pesos o con dólares?

A pesar de la baja del impuesto, muchos ahorristas se preguntan cuál es la forma más inteligente de cancelar el resumen de la tarjeta.

  • Pagar con dólares propios: Si tenés dólares en tu caja de ahorro o comprás dólar MEP (que hoy cotiza en torno a los $1.430), podés usarlos para pagar el saldo en dólares de tu tarjeta. Al hacer esto antes del vencimiento, evitás pagar el 30% de percepción. Es la opción más barata, ya que el dólar MEP es significativamente más bajo que el dólar tarjeta de $1.840.
  • Pagar con pesos: Es la opción más sencilla, pero la más cara. El banco convertirá tus gastos al oficial del día del cierre y le sumará el 30% de percepción. Solo se recomienda si no tenés acceso al mercado de capitales para comprar MEP.

Cómo recuperar el 30% ante ARCA (ex AFIP)

Es fundamental recordar que el 30% que todavía se cobra no es un costo definitivo, sino un pago a cuenta de impuestos que puede recuperarse:

  • Si pagás Ganancias: El monto se deduce automáticamente de tu declaración jurada anual a través del sistema SIRADIG-Trabajador.
  • Si no pagás Ganancias: Al finalizar el año fiscal, podés solicitar la devolución total de las percepciones a través de la web de ARCA. El dinero se acredita directamente en tu CBU declarado, aunque suele tener meses de demora.

Consejos para tus próximas compras en el exterior

  • Revisá tu resumen: Asegurate de que tu banco ya no esté aplicando el código de Impuesto PAIS. Si aparece, realizá el reclamo de inmediato, ya que el tributo perdió vigencia legal.
  • Cuidado con las suscripciones: Muchas apps se cobran automáticamente en dólares. Si no las usás, cancelalas para evitar que consuman tu cupo de percepciones innecesariamente.
  • Aprovechá la brecha: Si el dólar MEP sigue bajando o manteniéndose estable, siempre será mejor “comprar MEP y pagar tarjeta” que dejar que el banco te cobre el recargo en pesos.

Este nuevo escenario impositivo de 2026 devuelve previsibilidad al consumo internacional, permitiendo que los argentinos vuelvan a planificar sus gastos sin la pesada carga de un impuesto que, durante media década, encareció cada clic fuera del país.

