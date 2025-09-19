Imprudencia fatal: abrió la puerta de su camioneta y provocó la muerte de una mujer policía

Una policía bonaerense murió en Merlo tras ser atropellada por un colectivo luego de chocar contra la puerta de una camioneta que se abrió de manera imprudente. La víctima fue identificada como María Cecilia L., teniente primero de 39 años que se desempeñaba en la Comisaría de la Mujer de Moreno.

El hecho ocurrió en la colectora de la Ruta 200 y Padre Mujica, cuando María Cecilia circulaba en una Honda Wave 110 junto a su pareja. En ese momento, el conductor de una Ford Ranger gris, estacionada frente a un local de cerámicas, abrió la puerta del lado derecho sin precaución. La motocicleta impactó contra la puerta y la mujer cayó al carril contrario, donde fue arrollada por un colectivo interno 158 de la línea 504 de la empresa 216, conducido por un hombre de 54 años.

A pesar de llevar casco reglamentario, la oficial murió en el acto. Su acompañante resultó herido y fue trasladado de urgencia al hospital Eva Perón.

El fiscal Javier Ghessi, de la UFI Nº 1 de Morón, ordenó peritajes en el lugar y el secuestro de los vehículos involucrados para establecer responsabilidades. Tanto el conductor de la camioneta como el chofer del colectivo quedaron imputados por homicidio culposo y lesiones culposas mientras avanza la investigación.

El caso generó gran conmoción en la zona y volvió a poner sobre la mesa la necesidad de extremar precauciones al abrir las puertas de los vehículos y respetar las normas de tránsito para evitar tragedias como esta.