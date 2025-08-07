Identificaron al hombre que iba en contramano en la Ruta 2, chocó de frente y murió

Tal como informó INFOZONA un trágico accidente de tránsito ocurrió durante la tarde de este miércoles en la autovía 2, donde un hombre de 52 años perdió la vida tras protagonizar un choque frontal al circular en contramano. El hecho tuvo lugar minutos antes de las 16 horas, a la altura del kilómetro 334, en el tramo que une las localidades de General Pirán y Coronel Vidal, en sentido hacia Mar del Plata.
La víctima fatal fue identificada como Leonardo Martín Viudez, oriundo de la ciudad de Balcarce. Según confirmaron fuentes de la Policía Vial, Viudez conducía un Chevrolet Corsa que, por razones que aún se investigan, circulaba en sentido contrario al permitido. En esas circunstancias, impactó de frente contra un Chevrolet Sonic que transitaba correctamente por su carril.
Como consecuencia del violento choque, falleció en el acto. En tanto, la mujer que manejaba el Chevrolet Sonic fue trasladada en una primera instancia al hospital de Coronel Vidal con lesiones múltiples, aunque no se informó oficialmente sobre su estado de salud.