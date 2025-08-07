banner ad

Identificaron al hombre que iba en contramano en la Ruta 2, chocó de frente y murió

Francisco Díaz
choque

Tal como informó INFOZONA un trágico accidente de tránsito ocurrió durante la tarde de este miércoles en la autovía 2, donde un hombre de 52 años perdió la vida tras protagonizar un choque frontal al circular en contramano. El hecho tuvo lugar minutos antes de las 16 horas, a la altura del kilómetro 334, en el tramo que une las localidades de General Pirán y Coronel Vidal, en sentido hacia Mar del Plata.

La víctima fatal fue identificada como Leonardo Martín Viudez, oriundo de la ciudad de Balcarce. Según confirmaron fuentes de la Policía Vial, Viudez conducía un Chevrolet Corsa que, por razones que aún se investigan, circulaba en sentido contrario al permitido. En esas circunstancias, impactó de frente contra un Chevrolet Sonic que transitaba correctamente por su carril.

Tragedia en la Ruta 2: Circulaba en contramano, chocó de frente y murió en el acto
Mirá también:

Tragedia en la Ruta 2: Circulaba en contramano, chocó de frente y murió en el acto

Como consecuencia del violento choque, falleció en el acto. En tanto, la mujer que manejaba el Chevrolet Sonic fue trasladada en una primera instancia al hospital de Coronel Vidal con lesiones múltiples, aunque no se informó oficialmente sobre su estado de salud.

Tragedia en Ruta 2: Murió un motociclista tras ser embestido por un camión
Mirá también:

Tragedia en Ruta 2: Murió un motociclista tras ser embestido por un camión
Compartir este artículo
Personal fallo justicia
Fallo histórico: Personal deberá pagar más de $600 millones a un cliente por “trato indigno”
Sociedad
Seis planetas se alinean en el cielo argentino: el espectáculo empieza esta semana
Seis planetas se alinean en el cielo argentino: el espectáculo empieza esta semana
Sociedad
Devoción y fe en el día de San Cayetano; Patrono del Pan y del Trabajo
Nacionales
Tragedia en la Ruta 2: Circulaba en contramano, chocó de frente y murió en el acto
Mar Chiquita
juez
Fallo histórico: Telecom deberá pagar una multa millonaria por maltrato a un cliente
Provincia
frio efectuado por ec
Jueves fresco y nubosidad en aumento: ¿Cómo sigue el tiempo?
Provincia
Banco Provincia lanza hasta 18 cuotas sin interés por el Día de la Niñez
Banco Provincia presenta una promoción especial para el Día de la Niñez
Provincia

Más leídas