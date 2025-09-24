Horror en Florencio Varela: confirman que los cuerpos hallados son de Brenda, Morena y Lara

En un giro trágico y desgarrador, fuentes policiales confirmaron este miércoles que los tres cuerpos hallados enterrados en el fondo de una vivienda en Florencio Varela corresponden a Morena Verri (20), Brenda Loreley del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), jóvenes que habían desaparecido el viernes 19 de septiembre en La Matanza.

Hallazgo y evidencias clave

El descubrimiento se realizó durante allanamientos en una casa situada en Chañar y Río Jachal, al sur del conurbano bonaerense. En el lugar, la Policía constató manchas hemáticas y restos compatibles con limpiezas recientes: se encontró un fuerte olor a lavandina, lo que sugiere un intento de borrar huellas. Los cuerpos estaban enterrados en un pozo séptico o similar en el patio de la vivienda.

Las víctimas

Morena Verri , 20 años.

, 20 años. Brenda Loreley del Castillo , 20 años.

, 20 años. Lara Morena Gutiérrez, 15 años.

Según declaraciones de allegados, las jóvenes eran buscadas desde el viernes por la noche tras salir de sus domicilios.

Investigación y avances

Hasta ahora hay cuatro personas detenidas: dos fueron halladas limpiando el lugar donde se encontraron los cuerpos, y otra pareja que sería dueña del inmueble junto a un hombre de nacionalidad peruana. La hipótesis más firme es que integrantes del crimen organizado, ligados al narcotráfico con base en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, estarían involucrados.

Las cámaras de seguridad municipales y el rastreo de antenas de celulares de las víctimas fueron fundamentales para ubicar el vehículo blanco —una camioneta tipo Chevrolet Tracker con patente adulterada— que las jóvenes abordaron voluntariamente en la Rotonda de La Tablada la noche de su desaparición.

Reacción familiar y social

En el reconocimiento en la morgue, la familia rompió en llanto al confirmar la peor noticia. Los familiares denunciaron demoras en la investigación y cuestionaron el accionar de la Justicia en lo que respecta a la rapidez de las medidas como el barrido de celulares, uso de cámaras de monitoreo y respuesta policial. Autoridades provinciales señalan que podría tratarse de “una trampa organizada” por la banda narco involucrada.

Lo que resta por esclarecer

La mecánica exacta del crimen —cómo, cuándo y quiénes participaron directamente— no está aún definida con precisión. También se investigan las motivaciones detrás del asesinato: si hay vínculos con redes de trata, ajustes narco o una combinación de estos factores. La identidad del líder narco señalado como organizador del entramado permanece aún prófuga.

El hallazgo de los cuerpos de Brenda, Morena y Lara pone fin a la angustiosa espera de sus familias, pero abre interrogantes profundos acerca del rol del Estado, de la exposición de las jóvenes, de las redes criminales que operan con impunidad y de la necesidad de medidas urgentes para evitar que casos así se repitan. La justicia parece tener pistas, pero la verdad completa aún resta revelarse.