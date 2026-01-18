Hallaron sin vida a un joven en un vehículo, cerca de Labardén, partido de General Guido

Francisco Díaz

Una persona de sexo masculino, de aproximadamente 30 años, fue hallada sin vida en el interior de un vehículo a unos 5 kilómetros de la localidad de Labardén, en el partido de General Guido. Según informaron fuentes oficiales, el fallecimiento estaría vinculado a una autodeterminación.

El lamentable hecho ocurrió este domingo, cuando personas que se encontraban en un establecimiento rural de la zona dieron aviso a la policía local tras detectar una situación irregular. Al arribar al lugar, los efectivos constataron el deceso del hombre y hallaron un arma de fuego en el interior del rodado.

General Guido anuncia medidas de ajuste económico para priorizar sueldos y servicios esenciales
Mirá también:

General Guido anuncia medidas de ajuste económico para priorizar sueldos y servicios esenciales

En el lugar trabajó la Patrulla Rural de General Guido, mientras que la causa quedó en manos de la Fiscalía en turno del Departamento Judicial de Dolores, que dispuso las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

Tragedia en la Ruta 2: una mujer murió tras chocar contra el guardarraíl
Mirá también:

Tragedia en la Ruta 2: una mujer murió tras chocar contra el guardarraíl
ETIQUETAS
Compartir este artículo
cuenta dni verano promos
Cuenta DNI Verano 2026: El “truco” para ahorrar más de $250.000 en tus vacaciones en la Costa
Provincia
La frontera controles
Mano dura en “La Frontera” Pinamar: multas récord, quita de vehículos y cobro de gastos médicos a accidentados
Provincia
radares provincia de buenos aires verano
Verano 2026: Dónde están los radares en la Provincia de Buenos Aires y los nuevos valores de las multas
Provincia
adios vtv pba
Adiós a la VTV en Provincia: el proyecto que busca eliminarla gana fuerza este 2026
Provincia
ruta peajes provincia buenos aires
Peajes 2026: Nuevos aumentos y el debut del sistema “Free Flow” en Provincia de Buenos Aires
Provincia
La Frontera Pinamar provincia
¿Adiós a “La Frontera” Pinamar?: La Provincia analiza expropiar el lugar y convertirlo en Parque Provincial
Provincia
vouchers educativos 2026 novedades
Voucher Educativo 2026: la verdad sobre el cobro en enero y la confusión con la Ayuda Escolar
Sociedad

Más leídas