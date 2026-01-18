Hallaron sin vida a un joven en un vehículo, cerca de Labardén, partido de General Guido

Una persona de sexo masculino, de aproximadamente 30 años, fue hallada sin vida en el interior de un vehículo a unos 5 kilómetros de la localidad de Labardén, en el partido de General Guido. Según informaron fuentes oficiales, el fallecimiento estaría vinculado a una autodeterminación.

El lamentable hecho ocurrió este domingo, cuando personas que se encontraban en un establecimiento rural de la zona dieron aviso a la policía local tras detectar una situación irregular. Al arribar al lugar, los efectivos constataron el deceso del hombre y hallaron un arma de fuego en el interior del rodado.

En el lugar trabajó la Patrulla Rural de General Guido, mientras que la causa quedó en manos de la Fiscalía en turno del Departamento Judicial de Dolores, que dispuso las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.