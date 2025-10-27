General Guido anuncia medidas de ajuste económico para priorizar sueldos y servicios esenciales

El Municipio de General Guido emitió un comunicado oficial en el que informó a la comunidad que, debido a la compleja situación económica que atraviesa el país y al impacto de las políticas de reducción del gasto público, se han implementado medidas de priorización de recursos para garantizar la continuidad de los servicios esenciales y el cumplimiento de las obligaciones salariales.

Entre las principales acciones, el Ejecutivo Municipal dispuso la reducción de horas extras, con el objetivo de asegurar el cobro íntegro y en tiempo de los haberes de todos los empleados municipales.

Asimismo, se anunció una revisión de gastos generales y una reducción del 10% en los sueldos del Intendente, los funcionarios del Departamento Ejecutivo y Cargos de Ley, como muestra de compromiso ante la situación.

“Mientras el contexto económico lo permitió, el Estado municipal acompañó a los trabajadores y mantuvo el pago en tiempo y forma. Hoy debemos ajustar el funcionamiento para sostener lo más importante: los salarios y los servicios esenciales”, expresaron desde la Municipalidad.

El comunicado subraya que las medidas continuarán hasta que la situación económica mejore, permitiendo retomar progresivamente las condiciones habituales de funcionamiento municipal.

Desde el gobierno local remarcaron que el compromiso es seguir actuando con responsabilidad y priorizando el bienestar de los vecinos y el futuro de General Guido.