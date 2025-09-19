Fuertes lluvias en Provincia de Buenos Aires: ¿Cómo se perfila el clima para el fin de semana?

En las últimas horas del viernes 19 de septiembre, se reportaron intensas lluvias en varias regiones de la Provincia de Buenos Aires. El clima ha generado alertas y recomendaciones para la población a medida que el fin de semana se aproxima.

¿Qué sucedió con las alertas de tormenta en la capital?

Esta mañana, la capital de la Provincia elevó el nivel de riesgo a amarillo por tormentas. La llegada de la tormenta oscureció el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), generando preocupación entre sus habitantes. Sin embargo, la alerta cesó pasado el mediodía. Según la cuenta oficial de Clima La Plata de la Municipalidad de La Plata, “Cesa el alerta, aunque las precipitaciones continuarán durante las primeras horas de la tarde. Luego, las condiciones mejorarán de forma temporaria”.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió un video sobre el avance del fenómeno atmosférico, destacando la importancia de mantenerse informado durante estos períodos de inestabilidad.

¿Cómo seguirá el clima en la Provincia de Buenos Aires?

Según un aviso a corto plazo del SMN emitido a las 15:01, se anticipan tormentas fuertes con lluvias intensas en varias regiones de la Provincia. Entre las localidades afectadas se encuentran:

Arrecifes

Baradero

Campana

Capitán Sarmiento

Carmen de Areco

Chacabuco

Chivilcoy

Escobar

Exaltación de la Cruz

Luján

Mercedes

Pilar

San Andrés de Giles

Salto

San Antonio de Areco

San Fernando

Suipacha

Tigre

Zárate

¿Qué precauciones se deben tomar ante las lluvias?

Las autoridades recomiendan a la población adoptar distintas medidas de precaución para garantizar su seguridad durante las tormentas:

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.

Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.

Evitando circular por calles inundadas o afectadas.

Si hay riesgo de que el agua ingrese en el hogar, cortar el suministro eléctrico.

Evitando actividades al aire libre.

No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas durante tormentas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

¿Cuál será el clima el 21 de septiembre?

De acuerdo con las previsiones, el domingo 21, Día de la Primavera y del Estudiante, el clima mejorará en comparación con el sábado, que se presentará inestable. Aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto y ventoso, se estima que la probabilidad de lluvias será baja.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 9 y 12°C, mientras que las máximas alcanzarán los 16 y 17°C. Las ráfagas del sur podrían llegar hasta 50 km/h, acentuando la sensación de frío.