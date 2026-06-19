Fuerte cambio para los conductores: la nueva herramienta digital para denunciar infracciones viales

Cometer una infracción de tránsito o ser testigo de maniobras temerarias en la vía pública dejará de ser una situación que quede en la nada absoluta.

Si te preocupa la seguridad en las rutas o calles, el Gobierno Nacional oficializó la puesta en marcha de un mecanismo digital directo para reportar faltas graves.

A través de esta medida, los propios ciudadanos tendrán la facultad de registrar y enviar pruebas para que las autoridades apliquen sanciones efectivas a los infractores.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial y el canal de denuncias

La iniciativa busca descentralizar la fiscalización y dotar de herramientas tecnológicas a la población para combatir la violencia al volante.

El control operativo estará bajo la órbita de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que habilitará los canales formales de recepción.

Los usuarios podrán canalizar sus reportes enviando videos o fotos que demuestren faltas flagrantes a través de una línea de mensajería de WhatsApp exclusiva y las redes oficiales del organismo.

El proceso de validación: plazos y datos obligatorios

Para evitar falsas denuncias y garantizar la legalidad de las sanciones, el material enviado pasará por un filtro técnico estricto.

Al momento de realizar el reporte, será indispensable detallar de manera precisa el lugar exacto del hecho, la fecha y la hora del suceso.

Además, las imágenes deberán mostrar con total claridad la patente del vehículo implicado, permitiendo que los equipos legales identifiquen al titular en un plazo menor a las 48 horas.

Las conductas sancionadas que entran en el programa

El nuevo sistema no está diseñado para discusiones menores, sino para conductas negligentes que pongan en riesgo la vida de terceros de forma directa.

Se dará prioridad absoluta a los reportes que registren maniobras de “banquineros” en autopistas y la realización de picadas ilegales.

También ingresarán en el esquema de penalización inmediata la circulación en contramano, la violación de semáforos en rojo y el transporte de carga sin la debida sujeción de seguridad.

Retención de la licencia y las penalizaciones vigentes

Una vez que el equipo de la ANSV convalida la veracidad del reporte ciudadano, se inicia de inmediato el procedimiento de castigo administrativo.

La sanción principal contempla la suspensión provisoria de la Licencia Nacional de Conducir del infractor detectado en las imágenes.

El conductor suspendido deberá someterse obligatoriamente a un nuevo examen psicofísico completo para demostrar si es apto para volver a tomar el control de un vehículo.