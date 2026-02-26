Fresco al amanecer, templado por la tarde: así sigue la semana en la provincia

Este jueves es el último de febrero. Y no es un dato menor: febrero es el mes más corto del año porque tiene 28 días —29 en años bisiestos—, una particularidad heredada del calendario romano que ajustó la duración de los meses para completar los 365 días del calendario anual.

Con su final, también comienza a sentirse un cambio en el aire. El verano, que hace pocas semanas imponía jornadas sofocantes, empieza lentamente a esfumarse.

Si bien las tardes continúan siendo agradables, los amaneceres ya se sienten más frescos en gran parte del territorio bonaerense.

Cómo estará el tiempo en la provincia

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el panorama para los próximos días en territorio bonaerense será el siguiente:

Hoy, Jueves 26

Cielo parcialmente nublado

🌡️ Mínima: 19°C

🌡️ Máxima: 26°C

💨 Viento del este

Una jornada estable, con temperaturas moderadas y condiciones agradables.

Mañana, Viernes 27

Algo de nubosidad

🌡️ Mínima: 19°C

🌡️ Máxima: 27°C

💨 Viento del noreste

Se mantiene el tiempo templado, ideal para actividades al aire libre.

Sábado 28

Cielo con nubosidad variable

🌡️ Mínima: 20°C

🌡️ Máxima: 29°C

💨 Viento del noreste

El fin de semana mostrará un leve ascenso térmico, con tardes cálidas pero sin extremos.

El verano ya no es el mismo

Aunque el calendario todavía marca temporada estival, la naturaleza empieza a anticipar el otoño:

✔️ Días un poco más cortos

✔️ Primeros amaneceres frescos

✔️ Menor intensidad del calor

En la provincia de Buenos Aires, febrero se despide con condiciones agradables, marcando el inicio de una transición que se hará más notoria en marzo.