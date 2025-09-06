banner ad

Flexibilización en la designación de fiscales partidarios para las elecciones bonaerenses

Denisse Helman
La Junta Electoral de PBA debate la impugnación de candidaturas testimoniales este semana

La organización de los comicios en la provincia de Buenos Aires siempre trae consigo debates en torno a las reglas que garantizan la transparencia y la participación política. En este marco, se tomó una decisión que modifica la forma en que las agrupaciones podrán designar a sus representantes en las mesas de votación del próximo domingo.

Qué resolvió la Junta Electoral bonaerense

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires determinó que las asociaciones políticas que participen en las elecciones podrán designar como fiscales partidarios a personas que no sean electores del distrito en el que deban cumplir funciones.

De esta manera, se amplía el alcance previsto en la Ley Electoral Provincial 5109, que limitaba la designación únicamente a votantes del mismo distrito.

Fundamentos de la medida

Según la resolución emitida, el rol de los fiscales partidarios es esencial para asegurar la transparencia y la legitimidad del proceso electoral. La Junta remarcó que esta disposición busca:

  • Garantizar igualdad de condiciones entre todas las agrupaciones políticas.
  • Facilitar la fiscalización en cada mesa de votación.
  • Aumentar la flexibilidad en la designación de fiscales, sin importar el distrito de empadronamiento.

El alcance en números

La provincia de Buenos Aires tendrá un gran despliegue el día de las elecciones, con la constitución de 41.189 mesas de votación en todo su territorio.

Con esta medida, las agrupaciones políticas podrán organizar con mayor libertad la cobertura de cada una de esas mesas, asignando fiscales de manera indistinta según sus necesidades y recursos.

