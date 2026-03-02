Fines de semana largos y feriados de marzo 2026: el calendario para planificar tu descanso

Con el inicio de un nuevo mes, los argentinos ya comienzan a consultar el calendario oficial de feriados 2026 para organizar sus escapadas o simplemente encontrar un respiro en medio de la rutina. Marzo no es un mes cualquiera: además del comienzo fuerte del ciclo lectivo, trae consigo uno de los fines de semana extra largos más esperados del año, ideal para quienes buscan viajar por el país.

A diferencia de otros meses, marzo de 2026 concentra su actividad turística en la segunda quincena, permitiendo un descanso de cuatro días consecutivos. En este artículo, repasamos las fechas exactas, qué se conmemora y cómo quedan conformados los días no laborables según la normativa vigente del Ministerio del Interior.

Calendario oficial de feriados en marzo 2026

Para este año, el Gobierno Nacional ha ratificado la estructura de feriados inamovibles y la suma de días con fines turísticos para fomentar la economía regional. En marzo, la atención se centra exclusivamente en el martes 24 de marzo, una fecha de alta relevancia histórica y social en Argentina.

Al caer un martes, se ha dispuesto que el lunes 23 de marzo funcione como un feriado puente o día no laborable con fines turísticos. Esto genera automáticamente el primer gran descanso del otoño, permitiendo un puente entre el domingo y el día conmemorativo.

Fecha Día Tipo de Feriado Motivo 23 de marzo Lunes Feriado con fines turísticos Puente turístico 24 de marzo Martes Inamovible Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Es importante destacar que el 24 de marzo es un feriado inamovible. Esto significa que, bajo ninguna circunstancia, la fecha de la conmemoración se traslada a un lunes o viernes, manteniendo el acto oficial en el día exacto en que se cumplen los aniversarios del último golpe de Estado en el país.

Detalles del fin de semana XXL de marzo

El esquema de descanso para la mayoría de los trabajadores quedará configurado de la siguiente manera, conformando un bloque de 96 horas de ocio o conmemoración:

Sábado 21 de marzo: Día de descanso habitual.

Día de descanso habitual. Domingo 22 de marzo: Día de descanso habitual.

Día de descanso habitual. Lunes 23 de marzo: Feriado puente turístico (confirmado por el calendario oficial).

(confirmado por el calendario oficial). Martes 24 de marzo: Feriado Nacional por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Durante estos días, se espera que los principales centros turísticos de la Costa Atlántica, las Sierras de Córdoba y el Norte Argentino registren una alta ocupación. Al ser marzo un mes de clima templado, es el momento predilecto para quienes prefieren evitar las aglomeraciones de enero y febrero.

Próximos descansos: la cercanía con Semana Santa

Si bien marzo solo cuenta con ese fin de semana largo, los viajeros ya miran de reojo el inicio de abril. En 2026, la Semana Santa cae muy pegada al cierre de marzo, lo que podría generar una confusión en las agendas. El Domingo de Ramos es el 29 de marzo, marcando el inicio de la liturgia, pero los días no laborables y feriados fuertes llegarán inmediatamente después:

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (Feriado Nacional) y Jueves Santo (Día no laborable).

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (Feriado Nacional) y Jueves Santo (Día no laborable). Viernes 3 de abril: Viernes Santo (Feriado Nacional).

Esta coincidencia del feriado de Malvinas con el Jueves Santo creará otro fin de semana de cuatro días apenas una semana después del feriado de marzo, convirtiendo a la transición entre ambos meses en el período con más días libres de todo el primer semestre.

Para quienes trabajan en el sector privado, se recomienda verificar si el lunes 23 de marzo es otorgado como feriado total o día no laborable, ya que en el segundo caso la licencia queda a disposición del empleador, aunque por normativa nacional suele tratarse como feriado para la administración pública y el sector educativo.