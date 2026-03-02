Marzo trae un feriado y un fin de semana largo para muchas personas

Francisco Díaz
feriados marzo

El mes de marzo no solo marca el inicio del ciclo lectivo y el regreso pleno a la rutina, sino que también ofrece una pausa en el calendario con un nuevo fin de semana largo.

El primer feriado del mes será el martes 24 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en recuerdo de las víctimas de la última dictadura cívico-militar iniciada en 1976. Se trata de un feriado inamovible establecido por ley nacional.

En este contexto, el Gobierno nacional dispuso que el lunes 23 de marzo sea declarado día no laborable con fines turísticos, generando así un fin de semana extra largo de cuatro días para buena parte de la población.

Diferencia entre feriado y día no laborable

Aunque muchas veces se confunden, no es lo mismo un feriado nacional que un día no laborable. La diferencia impacta directamente en la forma de trabajo y en la remuneración.

Feriado nacional (martes 24 de marzo):

  • El descanso es obligatorio.
  • Si el trabajador presta servicios, debe cobrar el doble de la jornada habitual, tal como establece la Ley de Contrato de Trabajo.
  • Rige como un domingo a efectos legales.

Día no laborable (lunes 23 de marzo):

  • El empleador decide si se trabaja o no.
  • En caso de trabajarse, el salario se abona de manera normal, sin pago doble.
  • No tiene el mismo carácter obligatorio que un feriado.

¿Quiénes no trabajarán el lunes 23?

En general, el día no laborable alcanza principalmente al sector público y al ámbito educativo. Por lo tanto, el lunes 23 de marzo:

  • No habrá clases en establecimientos públicos y privados.
  • No habrá atención en bancos.
  • No funcionará la administración pública nacional, provincial ni municipal.
  • Tampoco atenderán la mayoría de los organismos estatales.

En el sector privado, cada empresa podrá definir si otorga o no el día libre a sus trabajadores.

De esta manera, marzo suma un receso en medio del arranque del año, ofreciendo una oportunidad para el descanso, el turismo interno o la realización de actividades familiares antes de retomar la actividad habitual.

Más leídas