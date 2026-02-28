Calendario oficial de feriados 2026 en Argentina: Fechas confirmadas y guía de fines de semana largos

Con el inicio del ciclo lectivo y laboral a la vuelta de la esquina, los argentinos ya consultan el cronograma oficial de descansos para organizar sus escapadas y pausas anuales. Para este 2026, el Gobierno Nacional ha ratificado un esquema que combina los feriados inamovibles por ley con el traslado de fechas conmemorativas y la fijación de días no laborables con fines turísticos, conocidos popularmente como feriados puente.

El calendario de este año se presenta particularmente atractivo para el turismo interno, ya que contará con tres fines de semana extralargos de cuatro días y siete de tres jornadas, permitiendo una distribución federal del movimiento recreativo.

Los fines de semana XL de cuatro días

Este año, tres periodos se destacan por su extensión, ideales para viajes de media y larga distancia:

Carnaval: Del sábado 14 al martes 17 de febrero. Se mantienen los dos días inamovibles (lunes y martes) que generan el primer gran movimiento turístico del año.

Del sábado 14 al martes 17 de febrero. Se mantienen los dos días inamovibles (lunes y martes) que generan el primer gran movimiento turístico del año. Día de la Memoria y Puente Turístico: Del sábado 21 al martes 24 de marzo. El lunes 23 ha sido decretado día no laborable con fines turísticos, sumándose al feriado inamovible del martes 24 por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Del sábado 21 al martes 24 de marzo. El lunes 23 ha sido decretado día no laborable con fines turísticos, sumándose al feriado inamovible del martes 24 por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Inmaculada Concepción y Puente Turístico: Del sábado 5 al martes 8 de diciembre. El lunes 7 funciona como puente turístico para unir el fin de semana con el feriado religioso del martes 8.

Cronograma completo de feriados inamovibles 2026

Son aquellas fechas que, por su relevancia histórica o religiosa, no pueden ser trasladadas independientemente del día de la semana en que caigan:

1 de enero (Jueves): Año Nuevo.

Año Nuevo. 16 y 17 de febrero (Lunes y Martes): Carnaval.

Carnaval. 24 de marzo (Martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. 2 de abril (Jueves): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. 3 de abril (Viernes): Viernes Santo.

Viernes Santo. 1 de mayo (Viernes): Día del Trabajador.

Día del Trabajador. 25 de mayo (Lunes): Día de la Revolución de Mayo.

Día de la Revolución de Mayo. 20 de junio (Sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. 9 de julio (Jueves): Día de la Independencia.

Día de la Independencia. 8 de diciembre (Martes): Inmaculada Concepción de María.

Inmaculada Concepción de María. 25 de diciembre (Viernes): Navidad.

Feriados trasladables y días puente turísticos

Para cumplir con la Ley 27.399, que busca fomentar el turismo, algunas conmemoraciones se desplazan para generar fines de semana de tres días. En 2026, los traslados confirmados son:

Paso a la Inmortalidad del Gral. Güemes: Pasa del miércoles 17 de junio al lunes 15 de junio.

Pasa del miércoles 17 de junio al lunes 15 de junio. Paso a la Inmortalidad del Gral. San Martín: El 17 de agosto cae lunes, por lo que no requiere traslado y conforma un fin de semana largo.

El 17 de agosto cae lunes, por lo que no requiere traslado y conforma un fin de semana largo. Día del Respeto a la Diversidad Cultural: El 12 de octubre cae lunes, conformando otro fin de semana largo natural.

El 12 de octubre cae lunes, conformando otro fin de semana largo natural. Día de la Soberanía Nacional: Pasa del viernes 20 de noviembre al lunes 23 de noviembre.

Además de estos movimientos, el Ministerio del Interior ha fijado los días no laborables con fines turísticos para el viernes 10 de julio (tras el Día de la Independencia) y el mencionado lunes 7 de diciembre. Es fundamental recordar que en los días no laborables el empleador tiene la facultad de decidir si se trabaja o no, y en caso de actividad, la jornada se paga de forma simple.

Receso invernal y vacaciones de julio

El Consejo Federal de Educación ha coordinado las fechas de las vacaciones de invierno 2026 para evitar el colapso de las plazas hoteleras. Las provincias se dividirán en dos grandes grupos:

Del 6 al 17 de julio: Córdoba, Mendoza, Santa Fe, San Juan, San Luis y Entre Ríos.

Córdoba, Mendoza, Santa Fe, San Juan, San Luis y Entre Ríos. Del 13 al 24 de julio: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y el resto de las jurisdicciones.

Con este esquema, los argentinos disponen de una hoja de ruta clara para la planificación financiera de sus vacaciones. La anticipación en la compra de pasajes y reservas hoteleras para los fines de semana de marzo y mayo suele representar un ahorro de hasta el 30% en comparación con la compra de último momento.