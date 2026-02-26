Calendario y montos de ANSES en marzo 2026: jubilados, AUH, SUAF y Progresar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se prepara para un mes clave. Con el inicio del ciclo lectivo en la Provincia de Buenos Aires y en gran parte del país, las familias y los adultos mayores necesitan previsibilidad sobre sus ingresos. Tras conocerse el último dato de inflación del INDEC, el Gobierno nacional confirmó la actualización de los haberes que impactará en más de 17 millones de beneficiarios. En marzo, todas las prestaciones atadas a la fórmula de movilidad recibirán un incremento del 2,85%, lo que reconfigura el mapa de cobros de jubilaciones y asignaciones.

Este aumento, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, no llega solo. El mes de marzo trae consigo el pago de la vital Ayuda Escolar Anual, la apertura de inscripciones para las Becas Progresar y la continuidad de los bonos extraordinarios, aunque con realidades dispares respecto al poder adquisitivo frente a la canasta básica.

Jubilaciones y pensiones: cómo impacta el aumento y el bono congelado

El sector pasivo es uno de los que más atención presta a los anuncios de ANSES. Con la suba del 2,85%, el piso de los ingresos previsionales se actualiza de manera automática. El haber mínimo jubilatorio pasará a ser de $369.636,78 en marzo, mientras que el haber máximo escalará por encima de los 2,4 millones de pesos.

La novedad, ratificada mediante decreto, es que el bono de refuerzo de ingresos se mantendrá fijo. Los jubilados y pensionados de la mínima volverán a percibir el bono de $70.000, alcanzando un ingreso total de $439.636,78 de bolsillo. Quienes superen el haber base pero no lleguen a ese tope, recibirán un bono proporcional. Las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también se ajustan, garantizando el 70% y el 80% de la jubilación mínima, respectivamente, más el refuerzo.

Ver también: ANSES activa un pago extra clave antes de marzo: quiénes lo cobran esta semana y cómo reclamarlo

Asignaciones familiares: AUH y SUAF actualizan sus montos

Las prestaciones destinadas a la protección familiar también absorben el 2,85% de movilidad. En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), el valor general bruto asciende a $132.814. Sin embargo, como ocurre habitualmente, ANSES retiene el 20% mensual a la espera de la presentación de la Libreta sanitaria y escolar.

Las familias que perciben la AUH cobrarán en marzo un monto neto mensual de $106.251,20 por cada hijo a cargo. En el caso de hijos con discapacidad, el monto neto supera los $345.000.

Por otro lado, los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y jubilados que cobran el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) también verán reflejado el aumento. El monto por hijo para el primer tramo de ingresos (el más bajo) rondará los $66.400, disminuyendo progresivamente a medida que aumenta el ingreso del grupo familiar (IGF). Es importante recordar que los topes máximos de ingresos para cobrar SUAF también se actualizan mensualmente según el piso del Impuesto a las Ganancias.

Ver también: Tarjeta Alimentar para jubilados: la verdad sobre el cobro y los bonos confirmados

Vuelta a clases: Ayuda Escolar Anual y Tarjeta Alimentar

Marzo es el mes de mayor gasto educativo para los hogares del Conurbano Bonaerense y el interior del país. Para amortiguar este impacto, ANSES liquida la Ayuda Escolar Anual. Este apoyo económico, que para 2026 ronda los $125.000 por hijo en edad escolar, se pagará de forma automática junto con el haber mensual a quienes tengan el certificado de alumno regular acreditado.

En paralelo, el Ministerio de Capital Humano depositará los fondos de la Tarjeta Alimentar. A diferencia de las prestaciones de ANSES, este programa no se rige por la ley de movilidad y sus montos continúan congelados, lo que requiere una administración cuidadosa por parte de las familias frente al costo de los alimentos.

Familias con 1 hijo (hasta 14 años): $52.250

$52.250 Familias con 2 hijos: $81.936

$81.936 Familias con 3 o más hijos: $108.062

Ver también: Ayuda Escolar 2026: ANSES confirmó el pago y hay sorpresa para el bolsillo de las familias

Becas Progresar: qué deben saber los estudiantes

Con el inicio de las cursadas universitarias, terciarias y secundarias, el programa de Becas Progresar retoma el centro de la escena. Durante el mes de marzo, la Secretaría de Educación habilitará formalmente la plataforma online para las nuevas inscripciones y las renovaciones del beneficio.

El monto base actual de las Becas Progresar se mantiene en $45.000 brutos, de los cuales los estudiantes perciben $36.000 mensuales, reteniendo el 20% hasta fin de año. Se espera que en las próximas semanas el Gobierno anuncie si habrá una actualización en estos montos para compensar la inflación educativa de los últimos meses.

Cuadro resumen de montos ANSES para marzo 2026

Prestación o Programa Monto Bruto / Base Monto a Cobrar (Neto + Bonos) Jubilación Mínima $369.636,78 $439.636,78 (Incluye bono $70.000) Pensión Adulto Mayor (PUAM) $295.709,42 $365.709,42 (Incluye bono $70.000) Pensión Invalidez / Vejez (PNC) $258.745,74 $328.745,74 (Incluye bono $70.000) Asignación Universal (AUH) $132.814,00 $106.251,20 (80% mensual) Asignación Familiar (SUAF) $66.400 (Aprox. Tramo 1) $66.400 (Sin retenciones) Ayuda Escolar Anual $85.000 $85.000 (Pago único anual) Becas Progresar $35.000 $28.000 (80% mensual) Valores vigentes para marzo de 2026 según movilidad del 2,85% y decretos oficiales.

¿Cómo consultar tu fecha y lugar de cobro?

El calendario de pagos iniciará el lunes 9 de marzo con los beneficiarios de Pensiones No Contributivas, seguidos por los titulares de jubilaciones mínimas, AUH y Tarjeta Alimentar (quienes cobran el mismo día según terminación de DNI).

Para evitar confusiones y asegurar que las liquidaciones sean correctas —especialmente con el impacto de la Ayuda Escolar—, se recomienda ingresar a Mi ANSES (con CUIL y Clave de la Seguridad Social), dirigirse a la sección “Cobros” y luego a “Consultar fecha y lugar de cobro”. Allí se detallará exactamente el monto a percibir, desglosando los haberes, descuentos y bonos correspondientes.