Fin del Impuesto PAIS: ¿Cómo impacta la baja del 30% en tus consumos con tarjeta y qué dólar conviene usar hoy?

Con el inicio de este 2026, el escenario para los viajeros argentinos y los usuarios de plataformas internacionales ha cambiado radicalmente. Tras el vencimiento legal del Impuesto PAIS, el recargo total sobre los consumos en dólares con tarjeta se redujo del 60% al 30%. Esta modificación no solo abarata las vacaciones en el exterior, sino que redefine la estrategia financiera para quienes pagan servicios como Netflix, Spotify o realizan compras en tiendas online del afuera.

¿Cómo se calcula el dólar tarjeta hoy?

La desaparición del Impuesto PAIS eliminó el recargo del 30% que regía desde 2019. Sin embargo, el “dólar tarjeta” no es igual al oficial. Actualmente, la cotización se compone de la siguiente manera:

Cotización oficial del Banco Nación (u otra entidad emisora).

+ 30% de percepción a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

Por ejemplo, con un dólar oficial en torno a los $1.000, el valor final para consumos en el exterior o plataformas digitales se ubica cerca de los $1.300. Esto representa una baja nominal del 18% al 23% respecto al esquema anterior, dependiendo de la brecha cambiaria.

Impacto directo: de los viajes a las plataformas digitales

La baja del recargo impacta en tres grandes grupos de consumo:

Turismo y pasajes : Las reservas de hoteles en plataformas como Booking o Airbnb, y la compra de tickets aéreos internacionales en pesos, ahora tributan solo el 30% extra. Esto ha acortado la brecha entre el dólar tarjeta y el dólar MEP, haciendo que usar la tarjeta de crédito vuelva a ser una opción competitiva.

: Las reservas de hoteles en plataformas como Booking o Airbnb, y la compra de tickets aéreos internacionales en pesos, ahora tributan solo el 30% extra. Esto ha acortado la brecha entre el dólar tarjeta y el dólar MEP, haciendo que usar la tarjeta de crédito vuelva a ser una opción competitiva. Servicios de streaming : Aplicaciones como Netflix, Amazon Prime y YouTube Premium reflejan este alivio en los resúmenes de cuenta. Aunque los precios de los abonos pueden ajustarse, el componente impositivo es menor.

: Aplicaciones como Netflix, Amazon Prime y YouTube Premium reflejan este alivio en los resúmenes de cuenta. Aunque los precios de los abonos pueden ajustarse, el componente impositivo es menor. Compras puerta a puerta: Para quienes traen productos de Amazon o AliExpress, el costo final en pesos se redujo, permitiendo aprovechar mejor las franquicias permitidas por la Aduana.

La gran duda: ¿Conviene pagar en pesos o con dólares?

A pesar de la baja impositiva, muchos argentinos se preguntan si sigue siendo conveniente pagar el resumen de la tarjeta con dólares billete o MEP.

Pagar con dólares propios: Si tenés dólares en tu cuenta o comprás MEP, podés usarlos para cancelar el saldo en moneda extranjera. Al hacerlo entre el cierre y el vencimiento del resumen, evitás que se te cobre el 30% de percepción de Ganancias. En muchos casos, el dólar MEP sigue operando por debajo del dólar tarjeta, lo que representa un ahorro adicional.

Pagar en pesos: Si decidís pagar el saldo en moneda extranjera usando pesos, se te aplicará el tipo de cambio oficial más el 30%. Esta opción es cómoda pero suele ser un poco más costosa que la operatoria con MEP.

Cómo recuperar el 30% de percepción ante ARCA

Es importante recordar que el 30% que se mantiene vigente no es un gasto perdido, sino un pago a cuenta de impuestos.

Contribuyentes de Ganancias o Bienes Personales : Pueden deducir estas percepciones en su declaración jurada anual a través del SIRADIG-Trabajador.

: Pueden deducir estas percepciones en su declaración jurada anual a través del SIRADIG-Trabajador. No contribuyentes (Monotributistas o empleados sin retenciones): Una vez finalizado el año calendario, pueden solicitar la devolución total del dinero a través del portal de ARCA (ex AFIP) en la sección “Devolución de percepciones”. El organismo suele reintegrar estos montos con demora, pero el trámite es completamente digital y requiere CUIT con clave fiscal nivel 2.

Precauciones para el resumen de marzo 2026

Si viajaste durante febrero o tuviste consumos altos, revisá tu liquidación. Algunas entidades bancarias todavía pueden mostrar ítems por “Impuesto PAIS” si los consumos se realizaron justo en la transición del sistema, aunque por ley ya no deben cobrarse. Ante cualquier irregularidad, el usuario debe realizar el reclamo ante su banco con el comprobante de la fecha de consumo.