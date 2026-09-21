Una ciudad bonaerense tendrá una gran fiesta gratis con los palmeras este fin de semana

El próximo sábado habrá una nueva excusa para viajar por el interior bonaerense: una fiesta popular con entrada libre y gratuita que combinará gastronomía, artesanos, desfile institucional, música en vivo y actividades para toda la familia.

El cierre será uno de los grandes atractivos. Los Palmeras subirán al escenario a las 19:30, después de una tarde con artistas locales y regionales. Todo formará parte de los festejos por el aniversario de una ciudad del sudoeste de la Provincia.

La celebración será en Coronel Pringles, que festeja sus 144 años con actividades distribuidas entre el jueves 24 y el sábado 26 de septiembre. La jornada central será el sábado y comenzará a las 12.

Qué habrá el sábado 26 en Coronel Pringles

La Gran Fiesta del Aniversario reunirá varias propuestas en un mismo día. Desde el mediodía estarán habilitados el patio de comidas, los puestos de emprendedores, artesanos y feriantes, además de juegos y actividades familiares.

12:00: comienzo de la fiesta, gastronomía, feria y musicalización.

comienzo de la fiesta, gastronomía, feria y musicalización. 14:00: inicio del Gran Desfile de Instituciones del distrito.

inicio del Gran Desfile de Instituciones del distrito. 16:00: comienzan los espectáculos musicales.

comienzan los espectáculos musicales. 19:30: show de Los Palmeras.

show de Los Palmeras. Después del recital habrá fuegos artificiales de bajo impacto sonoro y continuará la música.

Antes del cierre actuarán la banda pringlense 70/30, Sebastián Prieto, Kaiser Carabela y Ayelén Reguera. El desfile contará además con la participación de bandas musicales vinculadas a instituciones de la región.

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Cuánto cuesta la entrada

El Municipio confirmó que el acceso será libre y gratuito. Esto permite organizar la salida sin pagar entrada y decidir el gasto únicamente en traslado, gastronomía o compras dentro de la feria.

La propuesta no se limita al recital. Quienes lleguen temprano podrán recorrer los puestos, almorzar en el patio gastronómico y quedarse para el desfile y los espectáculos de la tarde.

Dónde es y cómo llegar

Coronel Pringles está ubicada en el sudoeste bonaerense. La ciudad se conecta con la región principalmente a través de las rutas provinciales 51 y 85, por lo que antes de viajar conviene revisar el estado de los caminos y el pronóstico para el sábado.

El programa oficial completo de las tres jornadas puede consultarse en el sitio de la Municipalidad de Coronel Pringles.

Una fiesta que empieza antes del sábado

Los festejos arrancarán el jueves 24 con el acto protocolar y continuarán el viernes 25 con una función de la Comedia Municipal. Sin embargo, el sábado concentrará la propuesta pensada para recibir visitantes de otras localidades.

Con entrada gratuita, gastronomía desde el mediodía y un recital de fuerte convocatoria al final de la tarde, la fecha aparece como una de las opciones más completas del próximo fin de semana bonaerense.