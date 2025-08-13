banner ad

Este miércoles se conocerá el veredicto contra el exmarido de Julieta Prandi por abuso sexual

Este miércoles a las 11:00 se dará a conocer el veredicto en el juicio contra Claudio Contardi (57), exmarido de la modelo y conductora Julieta Prandi (44), acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género.

La decisión estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana, integrado por los magistrados Lucía Leiro, Mariano Aguilar y Daniel Répolo.

La causa, que tuvo gran repercusión mediática, se inició tras la denuncia de Prandi, quien en reiteradas oportunidades pidió que se dicte prisión preventiva para Contardi, argumentando que teme por su seguridad si el acusado permanece en libertad.

De ser hallado culpable, Contardi podría enfrentar una condena de hasta 50 años de prisión, según las figuras penales que se le imputan.

El caso es seguido de cerca por organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres, dado que expone la gravedad de los abusos en el marco de la violencia de género y la importancia de que las víctimas puedan acceder a la Justicia.

