Escándalo en San Vicente: detienen a concejal electo por violencia de género y disparos

Un fuerte escándalo político sacude a San Vicente tras la detención de Ignacio “Nacho” Contreras, concejal electo por La Libertad Avanza, acusado por su pareja de ejercer violencia de género y efectuar disparos con un arma de fuego durante una discusión.

¿Qué ocurrió?

El hecho tuvo lugar este domingo en una finca ubicada sobre el Camino Once Boca, conocida como “Mi Viejo”, propiedad del propio Contreras, quien también es dueño de una fábrica y cadena de comercios llamada Lácteos Mi Viejo. Según fuentes policiales, efectivos del Comando de Patrullas y del Comando de Prevención Rural acudieron al lugar después de recibir un aviso sobre un conflicto familiar y detonaciones dentro de la vivienda.

Al llegar, los uniformados entrevistaron a una joven de 24 años que reveló haber tenido una acalorada discusión con su pareja, durante la cual el concejal habría realizado dos disparos dentro de la casa. Durante la inspección, se encontró un arma calibre 9 milímetros, vainas servidas y un notable desorden en el interior del inmueble.

Investigaciones y declaraciones sobre el caso

Bajo la dirección de la fiscal Karina Guyot, de la UFI descentralizada de San Vicente, Contreras fue aprehendido y trasladado a la Comisaría Primera del distrito. El arma y otros elementos relevantes fueron secuestrados para peritajes, mientras que la víctima fue atendida en la Comisaría de la Mujer y la Familia para radicar la denuncia formal. La causa fue caratulada como “Amenazas agravadas”.

Poco después de la detención, comenzó a circular un video grabado por la propia víctima en el interior de la vivienda. En las imágenes, la mujer acusa al concejal de infidelidad y relata que, tras discutir, se refugió en el baño. Contreras, según su relato, intentó forzar la puerta y, al no lograrlo, realizó dos disparos hacia el interior, impactando uno de ellos en la bañera.

Perfil político de Ignacio “Nacho” Contreras

Ignacio “Nacho” Contreras, de 51 años, encabezó la lista de concejales libertarios en las elecciones del 7 de septiembre, promoviendo la candidatura de Javier Milei. Se esperaba que asumiera su cargo el próximo 10 de diciembre. En campaña, se presentó como un dirigente “renovador” y crítico del oficialismo, abogando por una “oposición constructiva”.

Por el momento, el bloque local de La Libertad Avanza no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el incidente.

Fuente: DLN